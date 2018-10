Un texte de François Messier

La parité et la taille du Conseil

François Legault s’est déjà engagé à former un Conseil des ministres constitué autant d’hommes que de femmes. Sa députation comprend 28 femmes et 46 hommes. Entouré de députées comme Sonia LeBel, Geneviève Guilbault, Danielle McCann, Marguerite Blais, Claire Samson et Chantal Rouleau, entre autres, il ne devrait pas avoir trop de mal à y parvenir.

Il est en outre attendu qu'une femme sera nommée vice-première ministre. Mmes Guilbault et LeBel semblent être les favorites pour cette fonction.

Le dernier Conseil des ministres de Philippe Couillard comptait 30 membres, soit 4 de plus qu’à son arrivée, en 2014. En 2007, le premier Cabinet paritaire constitué par Jean Charest n’était composé que de 18 personnes. Comme M. Legault a promis de réduire la taille de l’État, qu’il veut rendre plus efficace, il faut s’attendre à ce que la taille du Conseil soit limitée.

Le nécessaire équilibre régional

Tout premier ministre tente de faire en sorte que son Cabinet soit composé de députés issus de toutes les régions. M. Legault aura l'embarras du choix dans plusieurs régions où il compte de nombreux députés comme Québec, Chaudières-Appalaches, la Mauricie, l'Estrie, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière.

Certains députés issus de régions où la CAQ est moins présente seront toutefois favorisés par cette question de représentativité régionale. À Montréal, par exemple, Chantal Rouleau (Pointe-aux-Trembles) semble assurée d'accéder au Conseil des ministres, et Richard Campeau, qui a arraché Bourget au Parti québécois, pourrait également être de la partie. Ce dernier pourrait être considéré pour le ministère de l'Environnement.

La réflexion est la même pour Christopher Skeete, seul élu de la CAQ à Laval, considéré comme un fief libéral.

La situation est semblable au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où la CAQ n'a fait élire que deux députés. Après avoir raflé la circonscription de Lac-Saint-Jean au Parti québécois, le vice-président de la Fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Éric Girard, pourrait être considéré pour le ministère de l'Agriculture.

M. Legault a aussi des choix limités en Abitibi et en Outaouais, où il compte trois élus. Il n'en a par ailleurs aucun sur la Côte-Nord et en Gaspésie.

Des évidences, en apparence

Personne ne doute vraiment que l’ex-PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal Danielle McCann sera la prochaine ministre de la Santé. Elle sera vraisemblablement secondée par le Dr Lionel Carmant, spécialisé en neurologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine.

Officiellement, M. Legault n’a jamais confirmé que Mme McCann, recrutée en catastrophe après que la PDG du CHU de Québec eut fait faux bond à la CAQ, serait titulaire du poste. Il a toutefois affirmé qu’elle était « prête à gérer un grand portefeuille » et qu’il s’entendait « très bien » avec elle « sur ce qu’il y a à faire dans le réseau ».

Toute autre nomination serait assurément considérée comme une grande surprise.

Il en va de même de Marguerite Blais, qui est revenue en politique pour défendre la cause des aînés. Mme Blais est d'autant plus indispensable pour M. Legault qu'elle est l'une des rares à détenir une expérience au sein d'un Conseil des ministres, acquise dans le gouvernement de Jean Charest.

Jean-François Simard, élu dans Montmorency, aussi brièvement siégé comme ministre délégué à l'Environnement et à l'Eau dans le gouvernement de Bernard Landry.

Plusieurs voient l'ex-procureure en chef de la commission Charbonneau, Sonia LeBel, aboutir au ministère de la Justice.

La longue expérience de Claire Samson dans le secteur des communications et de la culture en font aussi une candidate de choix pour le ministère de la Culture.

L'embarras du choix pour l'équipe économique

François Legault a souvent vanté la qualité de son équipe économique en campagne électorale, au point où le dévoilement de ceux qui en font partie a donné lieu à un certain cafouillage. En bout de piste, le chef de la CAQ avait identifié 36 candidats répondant à ce profil.

L'ex-vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec Christian Dubé semble assuré de faire partie du Conseil des ministres.

L'ex-trésorier de la Banque Nationale Éric Girard (élu dans Groulx, à ne pas confondre avec le député de Lac-Saint-Jean, qui porte le même nom) et l'homme d'affaires Pierre Fitzgibbon, qui a une feuille de route impressionnante, seront aussi considérés.

Au moins deux femmes ont également un profil économique digne de mention, soit Nadine Girault, élue dans Bertrand, et MarieChantal Chassé, qui a renversé le ministre libéral Pierre Moreau dans Châteauguay.

Reste à voir comment M. Legault voudra distribuer ses cartes, lui qui fait de l'économie sa priorité absolue. Le gouvernement comprendra certainement un ministre des Finances et un président du Conseil du Trésor, mais y aura-t-il aussi un ministre de l'Économie distinct ou un ministre des Petites et Moyennes entreprises?

L'un d'eux pourrait-il aboutir à l'Éducation, autre ministère au portefeuille très important, au moment où François Legault entend créer des prématernelles 4 ans partout au Québec au cours de son mandat? Cela constituera sans contredit un défi de gestion de taille.

Le sort des vétérans

Au-delà de toutes ces candidatures prestigieuses, François Legault devra sans contredit trouver une place pour les députés qui ont passé des années avec lui dans les rangs de ce qui était la deuxième opposition officielle.

Cela inclut notamment François Bonnardel, qui était son leader parlementaire, et Éric Caire, son adjoint. S'il est difficile d'imagine que le premier soit exclu du Conseil des ministres, le cas du second est plus problématique en raison du conflit d'intérêts dans lequel il s'est placé en acceptant un prêt d'un maire de sa circonscription.

La polyvalence de Simon Jolin-Barrette, qui a été porte-parole de la CAQ dans plusieurs dossiers depuis qu'il a été élu dans Borduas en 2014 (environnement, justice, affaires intergouvernementales, réforme des institutions démocratiques), devrait aussi lui valoir une chaise autour de la table.

Parmi les autres vétérans de la formation, soulignons Nathalie Roy et Marc Picard. L'un d'eux pourrait être considéré comme président de l'Assemblée nationale.