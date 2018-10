Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Michel-Félix Tremblay

Le vent caquiste s'est essoufflé à Rivière-du-Loup et le nouveau gouvernement majoritaire préfère les barrages aux éoliennes.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, distribue les poignées de main à la suite de la victoire de sa formation politique le 1er octobre 2018. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Tout juste avant la campagne, François Legault approuvait la direction d'Hydro-Québec qui voulait rejeter le projet éolien autochtone Apuiat sur la Côte-Nord.

Selon la Vérificatrice générale, les Québécois ont perdu 2,5 milliards de dollars à cause de l'éolien. Des chiffres que contestent les élus municipaux de la Gaspésie.

C'est donc un lendemain d'élections difficile pour les municipalités du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie qui réclament la création de nouveaux parcs.

Ils entendent bien le dire haut et fort à François Legault.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

À Gaspé, où l'éolien fait travailler des centaines de personnes, on se prépare à l'opération séduction. Le maire, Daniel Côté, se dit habitué à faire avancer des dossiers, même avec un député dans l’opposition.

Il entend démontrer au nouveau gouvernement que le développement de l’industrie éolienne est réaliste et qu’il est bon pour l’ensemble du Québec. Je tends la main et je veux qu’on travaille ensemble , affirme-t-il.

Nos dossiers vont être priorisés parce que, nos dossiers, ils sont bons! Daniel Côté, maire de Gaspé

Si on n’est pas capables de livrer, ils vont nous trouver sur leur chemin , promet-il. Mais, il faut faire confiance.

Le maire dit faire confiance au nouveau député Alexandre Boulay, qui incarne, selon lui, le renouveau et la jeunesse au sein du Parti libéral.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, prévoit, lui, se faire persuasif devant le nouveau premier ministre François Legault.

Le maire Jérôme Landry sollicitera un second mandat à l'automne Photo : Radio-Canada

Il va falloir construire un pont, tout un pont avec la CAQ , souligne-t-il. I ll est important que le premier ministre soit notre contact parce que ce sera très difficile de rebâtir la confiance avec les cabinets […] On va démontrer la viabilité de nos projets.

Dans l’Est, il faut qu’on se tienne les coudes pour démontrer notre capacité de se développer. Jérôme Landry, maire de Matane

Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts et président de la Régie de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ne semble pas trop nerveux. Il croit que les propos négatifs de François Legault à l’endroit de la Gaspésie, de la cimenterie et de la filière éolienne étaient stratégiques pour s'assurer d'obtenir le pouvoir.

Il a dit qu’iI serait là pour les régions dans son discours , rappelle-t-il. Ce serait tout à son avantage de prendre le pouls et de connaître les enjeux de notre région. Avec les libéraux on n’avait pas un député au pouvoir, mais on a quand même eu de bonnes nouvelles.

Simon Deschênes, maire de Sainte Anne des Monts Photo : Radio-Canada

Simon Deschênes met de l’espoir envers le président de l’Alliance de l’Est dans la filière éolienne, Michel Lagacé. Celui-ci se trouve dans la circonscription de Rivière-du-Loup/Témiscouata où le caquiste Denis Tardif a été élu. Il croit que M. Lagacé est bien placé pour se faire entendre.

La pression sera forte sur le nouveau député.

Selon Michel Lagacé, Denis Tardif a eu des échanges avec François Legault. Je vous dirais que la pensée de M. Legault a évolué rapidement à partir de ce moment-là , affirme M. Lagacé.

Les hydrocarbures

Opposition à l'exploitation des hydrocarbures en Gaspésie. Photo : Radio-Canada

Hostile à l'éolien, mais ouverte aux hydrocarbures, la CAQ ouvre la porte à la fracturation hydraulique sauf entre Québec et Montréal.

Les écologistes sont déjà aux aguets. Martin Poirier, porte-parole de l’organisme Non à une marée noire dans le Saint-Laurent, se dit inquiet. Déjà pour la Mitis, c'était pas rassurant de voir le directeur de Squatex qui s'impliquait dans la campagne auprès du candidat de la CAQ , rappelle-t-il. On a vu aussi que le premier ministre de l’Ontario a appelé M. Legault.

Le fait que le président de l'Association pétrolière et gazière se réjouisse de l'élection d'un gouvernement majoritaire au Québec l’inquiète aussi. Mais, pour M. Poirier, le fait que les Québécois aient élu la CAQ ne signifie pas pour autant qu’ils sont en faveur de l’exploitation des hydrocarbures.