Des neuf députés élus du Parti québécois, six proviennent du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine ou la Côte-Nord.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, explique ces victoires par un attachement des électeurs envers leur député. Je sens que les gens de la région m'ont adopté, me font confiance , a-t-il dit, victorieux par une écrasante majorité de 69 %. Je vais être à la hauteur de cette confiance et ça me touche beaucoup.

Six des neuf députés du Parti québécois ont été élus dans l'Est-du-Québec Photo : Radio-Canada

Plusieurs circonscriptions résistent d'ailleurs, élection après élection, aux différentes vagues politiques.

C'est le cas de la circonscription de Rimouski, représentée depuis 24 ans par le Parti québécois. Qui plus est, les électeurs de Duplessis demeurent les seuls à n’avoir jamais cessé d'élire un député du Parti québécois depuis 1976.

Je pense qu'ensemble on va être capable de faire un bloc assez solide pour revendiquer ce dont l'Est a besoin pour se développer. Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Le nouveau portrait politique de l'Est-du-Québec Photo : Radio-Canada

De justesse

Ces victoires ont parfois été arrachées in extremis.

Dans Duplessis, il aura fallu attendre le tout dernier des 180 bureaux de scrutin avant de pouvoir déclarer Lorraine Richard gagnante. Elle n'a remporté la circonscription que par un écart de 126 votes. En 2014, Lorraine Richard avait décroché la majorité avec une avance d'environ 400 voix.

Aux Îles-de-la-Madeleine, le péquiste Joël Arseneau a devancé la candidate libérale par seulement 21 voix. C'est probablement l'un des résultats les plus serrés ou le plus serré de l'histoire des Îles de la Madeleine , a-t-il concédé, souriant, après sa victoire.

Les militants, eux, ont trouvé la campagne difficile. Avec si peu de députés élus, le Parti québécois perd son statut de groupe parlementaire reconnu à Québec. Leur formation politique détiendra ainsi moins de budget pour la recherche et moins de temps de parole à l'Assemblée nationale.

Sylvain Roy est réélu pour une troisième fois dans la circonscription de Bonaventure. Photo : Radio-Canada

Je suis content, je suis élu, mais je suis très attristé par la défaite de mes collègues, mes frères d'armes, avec qui j'ai mené des combats quand même importants. Sylvain Roy, député de Bonaventure

On ne s'attendait pas à ça et on est tous ambivalents ce soir , commentait lundi un militant péquiste de Baie-Comeau. Très contents pour Martin [Ouellet], très déçus pour le parti, très contents que le Parti libéral ne soit plus là. Donc on est très très ambivalents.

Vers un alliage bleu-orange?

La montée historique de Québec solidaire a déjà incité des élus péquistes à tendre la main aux candidats orange.

Souvent, on était sur la même longueur d'onde sur certaines choses, mais on s'est divisés. Pourtant, on devrait être unis , a commenté à ce sujet le député de Rimouski, Harold Lebel.

Toutefois, l'essentiel de la députation péquiste a affirmé qu'il était trop tôt pour tabler sur une éventuelle alliance des forces indépendantistes.

