Pour la première fois, quatre bateaux de croisière sont amarrés en même temps dans la capitale insulaire, une journée historique , selon Corryn Clemence, une responsable au port de Charlottetown. Le navire de croisière Royal Princess amène à lui seul 3600 touristes.

Tammy MacCallum, directrice des opérations portuaires pour Atlantic Cruise Ship Services. Photo : Radio-Canada/Julien Lecacheur

Nous transportons environ 1000 passagers , dit la voyagiste Tammy MacCallum, qui est directrice des opérations portuaires pour Atlantic Cruise Ship Services. Dix-huit autobus prendront la direction des lieux dignes d’intérêt pour les touristes, comme le pont de la Confédération ou le site patrimonial Green Gables, qui a inspiré Anne… la maison aux pignons verts.

Albert MacDonald, un commerçant du port de Charlottetown. Photo : Radio-Canada/Julien Lecacheur

Les commerçants se réjouissent de cet achalandage.

Pour enregistrer des profits annuels, les mois de septembre et d’octobre sont primordiaux, affirme Albert MacDonald, le propriétaire du kiosque d’articles de collection Vintage PEI Licence Plates.

Nous avons été très chanceux, nous avons eu un excellent mois de septembre , souligne-t-il. Mes ventes ont augmenté de 10 % à 15 %.

Tammy MacCallum a aussi remarqué une augmentation de l’achalandage comparativement à l’été dernier. Septembre et octobre est la période la plus occupée, mais nous faisons mieux qu’avant en été. Nous avons plus de passagers , indique la voyagiste.

Corryn Clemence, responsable du développement des affaires au port de Charlottetown. Photo : Radio-Canada/Julien Lecacheur

La raison principale est l’augmentation du nombre de bateaux qui accostent à l’Île-du-Prince-Édouard. La province devrait en avoir accueilli 92 d'ici la fin de l’année courante. Jusqu’ici, seulement quatre navires ont annulé leur passage, comparativement à 10 l’année dernière.

Tout va si bien, nous espérons atteindre les 100 000 passagers cette année , conclut Corryn Clemence, du port de Charlottetown.

Avec les informations de Julien Lecacheur