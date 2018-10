L’embauche de Conrad Landry à titre de chef du service d'incendie de la Ville de Moncton a été annoncée mardi matin. Il travaille au sein des services d’urgences depuis 1988 et possède 15 ans d’expérience en gestion. Employé à la Ville de Dieppe depuis 2003, il était chef adjoint pendant six ans et chef depuis 2016.

Conrad Landry, chef pompier à la ville de Dieppe. Photo : Radio-Canada

Conrad Landry assumera son rôle à titre de chef du service d'incendie le 5 novembre prochain. Éric Arsenault assistera à la transition pendant plusieurs semaines.