« Ils tombent un peu entre deux chaises dans le système de santé », déplore Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine interne et bariatrique à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

Dre Morin évalue que la moitié des patients ne sont pas admissibles à cette chirurgie.

Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine interne et bariatrique Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

La docteure estime que ces patients auraient besoin d’une prise en charge médicale pour se soigner. Un tel programme multidisciplinaire qui combine l’aide de plusieurs professionnels de la santé existe déjà en Ontario.

« Si on regarde le modèle ontarien, ils ont un programme médical avec modification des habitudes de vie, des professionnels nutritionnistes, des psychologues, des kinésiologues de pharmacologie. Il y a ces options qu’on peut offrir et qu’on devrait offrir », déplore la médecin.