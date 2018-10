Les chambres d'hôtel avaient été réservées en août à titre de solution temporaire censée durer jusqu'au 30 septembre, une issue devant être trouvée dans l'intervalle.

En août, le gouvernement fédéral avait annoncé qu'il louerait des chambres d'hôtel pour environ 450 migrants en situation irrégulière résidant dans des dortoirs d'université dans la région de Toronto.

Les collèges avaient besoin de leurs dortoirs pour la rentrée d'automne et il n'y avait pas de place dans les abris de la ville.

Les refuges débordent

Environ 40 % des occupants des refuges de la région du Grand Toronto sont des réfugiés, et la ville de Toronto indique que 15 à 20 nouveaux demandeurs d'asile continuent d'arriver chaque jour.

L'Ontario a demandé au gouvernement fédéral de travailler avec les municipalités et de fournir un « financement intégral » pour le logement temporaire et le « coût croissant des services sociaux », selon un communiqué de la province.

L'Ontario a demandé 200 millions de dollars pour recouvrer les coûts occasionnés, selon elle, par passages frontaliers irréguliers. Le gouvernement du Québec a pour sa part réclamé 146 millions de dollars en frais d'asile.

Ottawa a consacré 50 millions de dollars aux trois provinces les plus touchées par l'afflux de demandeurs de statut de réfugié pour le logement temporaire – 36 millions de dollars pour le Québec, 11 millions de dollars pour l'Ontario et 3 millions de dollars pour le Manitoba.

Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il continuerait à aider les provinces et les municipalités à gérer d'autres problèmes liés aux demandeurs d'asile, mais Jordan Crosby, le porte-parole du ministre de la Sécurité des frontières, Bill Blair, a déclaré lundi que la fourniture de logements aux demandeurs d'asile est une responsabilité provinciale .

Depuis novembre 2016, Toronto a hébergé près de 6200 demandeurs d'asile. Ceux-ci sont en attente dans le but de faire entendre leur cause devant les tribunaux d'Immigration et citoyenneté.