Un texte d’Alix-Anne Turcotti

Les positions de François Legault concernant l’exploration pétrolière sur l’île d’Anticosti inquiètent le maire de la Municipalité de l'île d'Anticosti, qui s’y oppose fermement.

En 2017, le gouvernement Couillard avait mis fin à toute possibilité de travaux de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur l'île d'Anticosti. Québec avait alors partagé sa volonté de protéger et de conserver le caractère naturel exceptionnel de l'île et d'en assurer la pérennité pour tous les Québécois.

John Pineault espère que le nouveau gouvernement continuera d'appuyer Anticosti dans sa candidature pour être reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. La municipalité travaille depuis près de deux ans sur ce projet.

Le maire John Pineault prévoit écrire très prochainement aux membres du nouveau gouvernement pour connaître clairement leurs intentions par rapport au dossier d'exploration et d'exploitation pétrolière sur l'île.

John Pineault, maire de la municipalité de l'ìle d'Anticosti Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

On va laisser la poussière tomber puis on va voir si M. Legault et la CAQ est un parti des régions, mais on va voir si c'est vraiment ça, mais dans le dossier du pétrole, on ne baissera jamais les bras. John Pineault, maire de la Municipalité de l'Île d'Anticosti

Incertitude pour Apuiat

En ce qui concerne le projet éolien Apuiat, la nation innue qui regroupe les chefs des communautés autochtones de la région qui sont partenaires du projet, ne souhaite pas réagir tout de suite. Ils attendent de voir ce qu'il adviendra de l'entente de principe conclue avec Hydro-Québec avant les élections. Le conseil d'administration d'Hydro-Québec doit se prononcer sur cette entente prochainement.