Le célèbre couple termine sa tournée jeudi à Seattle, après avoir présenté des spectacles dans plusieurs villes européennes et aux États-Unis.

BC Place accueillera les quelque 40 000 spectateurs qui doivent prendre d’assaut le stade du centre-ville de Vancouver. Les admirateurs sont toutefois invités à arriver tôt et doivent s’attendre à passer par des vérifications de sécurité.

Beyoncé et Jay-Z ont entamé leur tournée au printemps 2018. Photo : Reuters/Archives/Brian Snyder

On the Run II est une reprise de la tournée de 2014 On the Run, présentée à travers l'Amérique du Nord.

En juin dernier, Beyoncé et Jay Z avaient lancé un album-surprise.