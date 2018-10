L’autochtonisation (que certains appellent aussi « l'indigénisation ») est l’un des thèmes qui a émergé du rapport de la Commission de vérité et réconciliation en juin 2015, explique Catharyn Andersen, conseillère spéciale en matière d’affaires autochtones à l’Université Memorial.

Plusieurs des 94 appels à l’action du rapport de la Commission soulignaient en effet la nécessité pour les institutions d’enseignement supérieur à réexaminer leur approche à l’égard des Autochtones.

Catharyn Andersen, conseillère en matière d'affaires autochtones à l'Université Memorial de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada/CBC/Heather Barrett

On demandait notamment la création de programmes d'éducation à la petite enfance adaptés aux spécificités culturelles des Premières Nations, des programmes collégiaux et universitaires en langues autochtones, une stratégie pour combler les écarts entre les Autochtones et les Canadiens non autochtones en matière d'éducation et la recherche de façons d'intégrer les méthodes d'enseignement et les connaissances autochtones dans les salles de classe.

Cette « autochtonisation » peut prendre diverses formes, indique Mme Andersen. Il s’agit de faire une place aux façons de faire, aux façons d”être et aux connaissances autochtones , explique-t-elle.

Les Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada, lors de l’entrée de la province dans la Confédération en 1949, ne faisaient aucune mention des Autochtones de Terre-Neuve et du Labrador. Il y a eu une évolution dans les discussions à ce sujet dans les dernières années, dit Mme Andersen, mais il reste beaucoup de travail à faire.

Catharyn Andersen et son équipe espèrent que la série de consultations et d’échanges avec les communautés permettra d’apprendre comment les établissements d’enseignement supérieur peuvent être plus représentatifs et accueillants pour la clientèle des Premières Nations.