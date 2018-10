Lors du conseil municipal, mardi soir, les Amis du boisé du souvenir proposeront qu’au moins 1 % du budget des infrastructures publiques soit consacré aux milieux naturels.

Le financement est en effet souvent un obstacle à la conservation et à la protection des espaces verts à Laval, affirme l’environnementaliste Daniel Desroches, porte-parole des Amis du boisé du souvenir.

« On nous a dit souvent, comment allez-vous financer vos projets? Et on s'est rendu compte que la question du financement de l'acquisition et de la consolidation des milieux naturels était un enjeu important », indique-t-il.

La création d’un tel fonds reçoit de nombreux appuis, dont ceux du Conseil régional de l'environnement de Laval et de la Fondation David Suzuki. Le Dr Pierre Gosselin, médecin-conseil en changements climatiques à l'Institut national de santé publique, soutient également le projet.

« Laval, comme la plupart des grosses villes, a un centre-ville qui est très peu vert, avec beaucoup de minéralisation. On n'est pas très en avance au Québec dans la plupart des grosses villes, et il faut ensemble corriger ça », affirme-t-il.

Sur le territoire de la Ville de Laval, l'indice canopée, c'est-à-dire la proportion du territoire couverte par des arbres, est d'environ 23 %, selon des données de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Le cabinet du maire Marc Demers confirme avoir reçu le document envoyé par le regroupement et indique qu’il en prendra connaissance au conseil municipal.

D’après le reportage de Kim Vermette