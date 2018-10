Un texte de Kevin Sweet

Accompagnée dans sa démarche par son collègue et homme de théâtre Pierre Antoine Lafon Simard, la créatrice Caroline Yergeau a passé quatre années à rencontrer des travailleuses du sexe et un escorte. Ce qui lui a été confié lors de ces entretiens est porté, incarné, mot pour mot par les comédiens de Mon corps livré pour vous, présentée en première à La Nouvelle Scène, ce soir.

« C'était de présenter la parole de ces femmes-là. La parole vraie. La parole fragile. La parole forte de toutes ces femmes », explique la dramaturge et actrice Caroline Yergeau.

En amorçant le travail sur le spectacle, l'équipe de création n'avait aucune idée que les points de vue sur la prostitution allaient autant diverger. L’éventail du matériel consulté et recueilli (livres, articles, vidéos et rencontres) n’a pas facilité l'exercice de concision.

J'ai été surprise à quel point c'était une thématique polarisante. À un point du continuum, on voit des gens qui veulent abolir la prostitution et, à l'autre point, on a ceux qui veulent la légaliser. Caroline Yeargeau, co-créatrice de la pièce de théâtre documentaire « Mon corps livré pour vous »

Même au sein de la communauté des travailleurs du sexe, il ne semble pas y avoir de consensus sur le plus vieux métier du monde. C’est l’un des constats que fait Caroline Yergeau à la suite de ses nombreuses rencontres.

« J'ai eu autant des témoignages au niveau d'une prostitution qui n'était pas choisie, qui était douloureuse, qui a rendu la personne très, très vulnérable même dans sa vie d'aujourd'hui. J'ai rencontré aussi d'autres femmes [à qui] ça donnait un grand pouvoir et [qui] se sentaient en contrôle et qui étaient heureuses de faire ce métier », explique l’artiste.

Un portrait fidèle

Mon corps livré pour vous tente donc de brosser un portrait d'une thématique assez complexe, qui n’est ni blanche, ni noire. Le spectacle aborde la toxicomanie, la violence, la sexualité et les relations hommes-femmes. Des moments plus légers laissent transparaître aussi l'amour, l'amitié et l'humour qui règnent au sein de cette communauté.

Caroline Yergeau témoigne aussi de sa propre quête pour cerner la réalité complexe de la prostitution. Photo : Courtoisie Théâtre du Trillium, Pierre Antoine Lafon Simard

Fidèles au style « documentaire », les créateurs ne se sont pas tant souciés de l’objectivité du propos que de respecter les témoignages recueillis.

« C'est un spectacle qui n'est pas objectif », tranche Caroline Yergeau.

Elle tient d'ailleurs son propre rôle dans la pièce, qui aborde en parallèle sa propre quête pour mieux comprendre ce milieu.

J'avais l'impression que j'allais être capable de faire un spectacle objectif sur la prostitution et de présenter des faits. Mais juste les faits que je décide de présenter rendent le spectacle subjectif, parce que je ne peux pas tout présenter. Caroline Yergeau, co-créatrice de la pièce de théâtre documentaire « Mon corps livré pour vous »

Caroline Yergeau dit qu’à la fin du spectacle, il est facile de déterminer de quel côté du débat elle se range. Toutefois, le plus important est que le spectateur, lui, soit « libre » d’interpréter les faits et de tirer ses propres conclusions à partir des paroles qui lui auront été livrées.