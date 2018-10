CBC/Radio-Canada a parlé au grand-père et tuteur légal de l'accusé, un homme fragile avec un oeil au beurre noir et des lunettes cassées par sa plus récente confrontation avec son petit-fils. Nous avons choisi de désigner l'adolescent par ses initiales, V.T., afin de protéger son identité.

Sa psychose est telle qu'il va tuer quelqu'un ou bien quelqu'un va le tuer. le grand-père de V.T.

Lorsqu'ils ont été attaqués, les membres de la famille de V.T. disent avoir averti la police. Au lieu de procéder à une arrestation, c'est un organisme social qui a pris les choses en main en plaçant l'adolescent dans une famille formée pour accueillir les jeunes personnes en difficulté.

Le lendemain matin, il a été arrêté à la suite d'une agression contre un chauffeur d'autobus. La victime a été poignardée à 13 reprises, y compris au cou. L'homme de 65 ans a reçu son congé de l'hôpital depuis l'incident.

Une attaque sans surprise pour la famille

La famille de l'accusé trouve tragique l'événement du 26 septembre, mais ils ne sont aucunnement étonnés. Le grand-père de V.T. demande depuis longtemps que le jeune homme soit placé là où il peut recevoir de l'aide appropriée. « J'ai averti tout le monde : la police, les services sociaux, absolument tout le monde », maintient-il.

Le grand-père de V.T. a un oeil au beurre noir résultant de sa plus récente confrontation avec son petit-fils. L'identité de la famille est protégée, puisque l'accusé est âgé de 15 ans. Photo : CBC

L'adolescent a fait plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatrique et malgré tous les efforts de la famille pour qu'il soit placé dans un environnement avec l'aide appropriée à son état, la garde légale et la responsabilité de s'occuper de l'enfant est resté entre les mains du grand-père.

D'après le grand-père de V.T., un travailleur social a été engagé pour réexaminer le dossier de l'accusé.

Une enfance violente

V.T. a grandi entouré de violence, selon son grand-père et d'autres membres de la famille à qui CBC a parlé.

Ils racontent que sa mère a déjà poignardé le père de V.T. et qu'elle passait son temps à entrer et sortir de prison. Une photo prise il y a 5 ans montre V.T. alors âgé de 10 ans, pointant un pistolet vers sa tête.

Le jeune homme a commencé à consommer de la marijuana lorsqu'il avait 7 ans, avant de sombrer dans l'univers de la méthamphétamine en cristaux, toujours selon sa famille.

Son grand-père indique que V.T. était enfant lorsqu'il a perdu tout intérêt pour la planche à roulettes et pour son patrimoine autochtone.

Il parlait seul devant le miroir parce qu'il avait perdu tous ses amis. Il répétait devant son reflet ''je ne suis rien, je n'ai rien de bon dans ma vie''. le grand-père de V.T.

Le juge dans ce dossier a ordonné une évaluation psychiatrique de l'accusé afin de déterminer s'il était criminellement responsable de ses actes vu son état d'esprit au moment de l'attaque contre le chauffeur d'autobus. Une autre évaluation a aussi été ordonnée afin de déterminer s'il est en état de subir son procès.