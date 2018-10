Un texte de Louis Gagné

« On va respecter nos engagements, donc […] on va commencer la construction du troisième lien durant le mandat puis [pour] le tramway, bien on va, avec M. Labeaume, se donner un échéancier », a déclaré le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) au lendemain de la victoire historique de son parti.

En plus de remporter une majorité absolue de sièges à la grandeur du Québec, la CAQ a raflé 15 des 18 circonscriptions que comptent la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches.

François Legault n’était pas en mesure de préciser le nombre de députés de la région de Québec qui auront un portefeuille au sein de son gouvernement.

« Je dévoilerai éventuellement mon conseil des ministres », s’est-il limité à répondre.

Entretien avec Labeaume

Le premier ministre désigné s’est brièvement entretenu avec le maire de Québec, Régis Labeaume, à la suite de sa victoire.

L’immigration, un sujet sur lequel les positions des deux hommes ne sont pas au diapason, n’aurait pas été abordée au cours de leur entretien.

« On n'a pas parlé d'immigration, Régis et moi. On a parlé de la collaboration qu'on aurait ensemble, a relaté François Legault. Moi, j'aime Québec. C'est une belle ville […] puis on doit aider à [la] développer […] puis je vais bien m'entendre avec Régis », a précisé le leader caquiste.