André Bachand, candidat de la Coalition Avenir Québec élu dans Richmond

André Bachand, candidat de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Richmond Photo : facebook.com/abachandCAQ/

Votre âge? 56 ans.

Votre lieu de naissance? Québec, mais j'ai grandi à Asbestos.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Consultant en affaires gouvernementales.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 22 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Il est allé à l'école privé au secondaire.

Quelle est votre expérience politique? J'ai été maire d'Asbestos et préfet de la MRC, député fédéral de Richmond-Arthabaska, chef de poste au Bureau du Québec à Ottawa, ambassadeur du Canada à l'UNESCO à Paris et conseiller principal du premier ministre du Canada pour le Québec.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Déménagement.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Être le candidat de la CAQ dans le magnifique comté de Richmond!

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mon fils Gabriel.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Brian Mulroney pour sa vision du Québec au sein du Canada.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Seul on ne peut rien!

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? You shook me all night long de AC/DC.

Quel est votre film préféré? Le Parrain.

Quelle est votre série télé préférée? Duplessis.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? L'Orchestre symphonique de Gatineau.

Quel serait votre voyage de rêve? Visiter les pays de la mer Adriatique.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Concierge à la salle de quilles d'Asbestos.

Votre sport préféré? La natation.

Quel est votre plaisir coupable? Un petit verre de vino!

Gilles Bélanger, candidat de la Coalition avenir Québec élu dans Orford

Gilles Bélanger, candidat de la Coalition avenir Québec dans la circonscription d'Orford. Photo : www.facebook.com/GillesBelangerCAQ/



Votre âge? 60 ans.

Votre lieu de naissance? Montréal.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Développeur économie durable et entrepreneur promoteur emplois novateurs.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 31 ans, 29 ans, 15 ans, 13 ans et 11 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Les deux.

Quelle est votre expérience politique? Chambres de commerces et projets public-privé (à tous les niveaux : fédéral, provincial et municipal).

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Fondation Christian Vachon pour la persévérance scolaire et école Montessori Magog.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Finaliser le projet Owls Head, qui implique des investissements de 250 M$ sur 10 ans et le Quartier de l'innovation de Magog incluant 350 nouveaux emplois.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ma famille (je suis père de cinq enfants) et le projet école.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? René Lévesque pour son honnêteté et sa candeur.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule électrique.

Quelle est votre devise? Donner de son temps et amour sans calculer = bonheur.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Les oiseaux dehors.

Quel est votre film préféré? Intouchables.

Quelle est votre série télé préférée? Les grands reportages.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Aladdin à Broadway avec ma fille de 13 ans.

Quel serait votre voyage de rêve? Faire la traversée des Amériques Sud et Nord en vélo.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Sauveteur à la plage du lac Simon.

Votre sport préféré? Le ski de montagne avec peaux.

Quel est votre plaisir coupable? La randonnée à ski hors piste.

Isabelle Charest, candidate de la Coalition avenir Québec élue dans Brome-Missisquoi



Isabelle Charest, candidate pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Photo : facebook.com/IsabelleCharestCAQ/



Votre âge? 47 ans.

Votre lieu de naissance? Rimouski.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Coordonnatrice des communications à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 8 ans et 12 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? L'école publique.

Quelle est votre expérience politique? Nouvelle venue comme politicienne à proprement dit, mais bien impliquée dans différents mouvements et organismes œuvrant principalement dans les milieux de l'éducation, du sport, des saines habitudes de vie et de la procréation assistée.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Chef de mission de la délégation olympique canadienne et entraîneuse du FC Bromont U14.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Être à la tête de l'équipe canadienne ayant eu la plus grande récolte de médailles en Jeux olympiques d'hiver.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? De ma résilience et de ma persévérance qui m'ont permis de passer à travers 12 traitements de fertilité pour enfin connaître le grand bonheur d'être maman et bien sûr de gagner trois médailles olympiques.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Jean Lapierre, pour sa grande générosité et disponibilité à « mentorer » les nouveaux venus en politique et son attachement à ses racines.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Je ne perds jamais, soit je gagne ou j'apprends (traduction libre de "I never lose, I either win or learn").

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Toutes les femmes savent danser de Loud.

Quel est votre film préféré? La vie est belle.

Quelle est votre série télé préférée? Desperate Housewives.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Stromae.

Quel serait votre voyage de rêve? À peu près n'importe où, en famille.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Caissière chez McDonald's.

Votre sport préféré? Hum...le patinage de vitesse?

Quel est votre plaisir coupable? Une bière et des chips, surtout après un match de soccer!

Geneviève Hébert, candidate de la Coalition avenir Québec élue dans Saint-François

Geneviève Hébert, candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Saint-François. Photo : facebook.com/GenevieveHebertCoalitionAvenirQuebec/



Votre âge? 45 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Directrice des ventes et chargée de projet en construction résidentielle.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 21 ans et 23 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Les deux.

Quelle est votre expérience politique? Candidate à une élection municipale de Sherbrooke.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Campagne de l'œillet de la Société canadienne de la sclérose en plaques 2018.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Être candidate dans Saint-François avec la CAQ.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ma famille.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme députée de l'Assemblée législative du Québec.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Connaître, aimer, servir.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Aucune, j'écoute de la musique instrumentale.

Quel est votre film préféré? Les pages de notre amour.

Quelle est votre série télé préférée? District 31.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Québec Issime chante Starmania.

Quel serait votre voyage de rêve? Visiter l'Europe avec mon mari, mes enfants et leurs conjoint(e)s.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? L'été de mes 15 ans et de mes 16 ans, j'étais « nanny » pour une famille anglophone dans le West Island à Montréal.

Votre sport préféré? La natation.

Quel est votre plaisir coupable? Le gâteau au fromage.

François Jacques, candidat de la Coalition avenir Québec élu dans Mégantic

François Jacques, candidat de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Mégantic. Photo : www.facebook.com/FrancoisJacquesCAQ/



Votre âge? 48 ans.

Votre lieu de naissance? Lac-Mégantic.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Copropriétaire des Salons funéraires Jacques et fils et thanatologue.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 20 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Collège de Rosemont.

Quelle est votre expérience politique? Conseiller municipal à Lac-Mégantic depuis 2017.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Direction du club de hockey le Turmel, membre des Lions, coprésident local du Relais pour la vie (2015).

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? M'impliquer comme conseiller municipal.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mon fils.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Christian Paradis pour son implication, son dévouement et sa présence pour son comté.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? On regarde vers l'avant.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Il est où le bonheur.

Quel est votre film préféré? Commotion de Peter Landesman.

Quelle est votre série télé préférée? Disctrict 31.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? U2.

Quel serait votre voyage de rêve? Italie.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Sauveteur.

Votre sport préféré? Hockey.

Quel est votre plaisir coupable? Le Scotch.

Christine Labrie, candidate de Québec solidaire élue dans Sherbrooke

Christine Labrie, candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Sherbrooke. Photo : www.facebook.com/ChristineLabrieQS/



Votre âge? 30 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Chargée de cours à l'Université de Sherbrooke.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 6 ans, 8 ans et 10 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils vont à l'école publique.

Quelle est votre expérience politique? J'ai déjà été candidate aux élections municipales en 2017.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Je suis engagée auprès de Marraine Tendresse, qui offre du répit aux nouvelles mères. J'y consacre trois heures par semaine, mais j'ai pris une pause pendant la campagne.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Avoir organisé une activité de ramassage de déchets qui a rassemblé plus de 100 personnes au centre-ville de Sherbrooke pour le Jour de la Terre.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Avoir poursuivi mes études jusqu'au doctorat en conciliant famille et études.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Françoise David, parce qu'elle faisait de la politique avec son coeur et se souciait vraiment du bien-être des citoyens et des citoyennes.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule hybride.

Quelle est votre devise? On apprend tous les jours.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Libérez-nous des libéraux (c'est vrai, les enfants l'adorent et la demandent régulièrement).

Quel est votre film préféré? Cette année, j'ai été bouleversée par le film Une famille syrienne. Je réécoute rarement plusieurs fois un même film.

Quelle est votre série télé préférée? Downton Abbey. Je trouve vraiment intéressant que cette série rende compte des enjeux de différentes classes sociales.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? La finale de Slam du Tremplin au Granada.

Quel serait votre voyage de rêve? J'ai voyagé beaucoup seule avec mes enfants et mon voyage de rêve serait de voyager toute la famille ensemble, peu importe la destination.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Mon premier emploi officiel était dans une papeterie de quartier.

Votre sport préféré? La course à pied.

Quel est votre plaisir coupable? J'adore magasiner dans les friperies et j'y trouve souvent des trésors, même quand je n'ai besoin de rien.