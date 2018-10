Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville en collaboration avec Jean-François Deschênes

Les motifs des infractions criminelles contre M. Saint-Laurent concernent la fraude, la fabrication de faux documents, le vol et la destruction de documents dans le but d'entraver le cours de la justice.

Frédéric Saint-Laurent, ex-directeur de la Co.Mode verte à Matane Photo : Radio-Canada

L'ancien membre du conseil d'administration de la Co.Mode verte, André Morin, se réjouit de la nouvelle. C’est clair que cet individu-là a été l’une des raisons pour lesquelles il y a eu une faillite. Alors c’est normal que quelqu’un soit retrouvé coupable , mentionne-t-il.

La Co.Mode verte a dû fermer définitivement en janvier dernier en raison de problèmes financiers.

Les faits reprochés auraient été initiés en août 2014 et auraient persisté pendant plus d'un an et demi, selon le mandat d'arrestation émis en mars dernier.

Frédéric Saint-Laurent connaîtra sa peine le 3 décembre prochain au palais de justice de Matane.

Vers une dissolution complète

André Morin indique que la coopérative de solidarité a accepté l'offre d'achat de la Cuisine collective de Matane, qui convoite le bâtiment depuis juin dernier. C’est, pour nous, l’aboutissement du secteur juridique de ce dossier-là. Par contre, il nous reste à terminer le dossier immeuble , explique-t-il.



La vente sera effective sous réserve des devis environnementaux qui devront être approuvés par le gouvernement. Les deux prêteurs hypothécaires qui tenaient la Co.Mode verte sont prêts à libérer [l'immeuble] et passer à l’autre étape , précise l'ancien administrateur.

Cette transaction mènerait à la dissolution complète de la Co.Mode verte.

La Cuisine collective de Matane aimerait s'installer dans le bâtiment en décembre 2018.