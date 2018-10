Un texte de Frédéric Pepin

La ministre de la Condition féminine, Maryam Monsef en a fait l’annonce mardi à l’Université Queen’s à Kingston entouré de militantes et d’activistes. La ministre a aussi invité les gens à soumettre la candidature d’autres femmes qui peuvent être ajoutées à la galerie virtuelle.

Et alors que certaines sont déjà bien connues, il nous reste encore tant de femmes d'influence à reconnaître, tant de femmes qui ont joué un rôle important dans l'histoire canadienne. Leurs réalisations sont une inspiration et leur vie, un appel à l'action. Elles nous rappellent que chacune et chacun de nous a la possibilité d'exercer une influence et de changer le monde. Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine

Une galerie virtuelle

La galerie virtuelle présente des photographies, des biographies, des lignes du temps montrant des jalons historiques, ainsi qu'une carte interactive du Canada dans le but de faire connaître les personnages féminins d'influence.

La ministre Maryam Monsef pose des questions aux femmes invitées lors de d'une discussion sur le mois de l'histoire des femmes. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

La galerie interactive contient aussi du matériel pédagogique dans le but de présenter ces femmes aux élèves canadiens. « Le Mois de l'histoire des femmes nous invite à célébrer les femmes et filles courageuses qui ont façonné, et continuent de façonner, l'histoire de notre pays », ajoute la ministre Monsef.

Le mois d’octobre a été désigné mois de l’histoire de la femme en 1992 par le gouvernement fédéral. Le 11 octobre est aussi une date importante dans le contexte des célébrations. C’est la Journée internationale des filles, une journée de désignées par les Nations unies consacrées à la défense des droits des filles partout dans le monde.