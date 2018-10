Mme Plante estime pouvoir compter sur « l’esprit très pragmatique de notre premier ministre » François Legault pour faire avancer ses dossiers.

Elle croit que le chef de la CAQ est ouvert aux différentes solutions qui pourraient permettre de décongestionner Montréal, même s’il est contre le projet de construction de la ligne rose de métro, qui est cher à la mairesse.

Elle dit attendre, en vue d'alimenter de futures discussions, les conclusions des études de l'Autorité régionale de transport métropolitain, qui se penche actuellement sur différents scénarios pour optimiser le transport en commun à Montréal.