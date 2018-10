Les fortifications sous le régime français

À l’émission Le Vieux-Québec du 9 juin 1958, le conservateur au Musée du Québec Gérard Morisset, cigarette à la bouche, et l’animatrice Renée Larochelle se promènent sur les fortifications de la ville pour en présenter l’histoire.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Le Vieux-Québec, 9 juin 1958

L’ingénieur militaire Jacques Levasseur de Néré est à l’origine des fortifications de Québec. Mandaté par le roi de renforcer la défense de la Nouvelle-France, il a l’idée de construire des fortifications permanentes autour de Québec dès 1699.

La Nouvelle-France fait déjà face, à cette époque, à de nombreuses attaques par les Anglais.

Ce qui aide grandement l’ingénieur, c’est que la ville possède déjà un moyen de défense naturel incroyable avec le cap Diamant. Il ne suffit alors que de renforcer celui-ci avec un mur de pierre. L’immense chantier comprend également l’érection de plusieurs portes, permettant de connecter la Haute et la Basse-Ville, et des bastions de défense.

Les travaux s’étendent de 1700 à 1720 et ont préséance sur tous les autres chantiers militaires en Nouvelle-France. Mais ce qui en ressort est jugé inadéquat et incomplet. La France tourne plutôt son regard, et son argent, sur la protection de la forteresse de Louisbourg et de Montréal.

La chute de Port-Royal en 1710 et de Louisbourg en 1745 change de nouveau le tir. Il est urgent de protéger Québec en priorité. Les travaux reprennent donc à toute vitesse pour consolider les remparts.

L’imposante fortification n’empêche pas la ville, et subséquemment la colonie, de tomber aux mains des Anglais en 1759.

Sous le nouveau régime, la consolidation et l’entretien du système défensif de la ville n’est pas définie comme une priorité immédiate. Rien ne sera fait pendant près de 30 ans.

Pendant la visite à l’émission Le Vieux-Québec, Gérard Morisset évoque également l’histoire de la porte Kent, qui n’existait pas dans les plans originaux de Levasseur de Néré. Il n’y avait pas, au départ, de chemin nécessitant une ouverture dans le mur fortifié.

La porte est seulement érigée en 1878 dans un style « Moyen-Âgeux louche » selon Gérard Morisset.

La restauration du site historique

À l’émission Bon Matin du 31 mars 1995, le journaliste Michel Jean annonce, en studio, les premiers détails sur la restauration imminente des fortifications du Vieux-Québec.

Le gouvernement fédéral vient alors d’investir 11 millions de dollars dans le projet de solidification et de réparation du système défensif de Québec, géré par Parcs Canada.

Les débuts de la restauration se concrétisent après plusieurs années de stagnation du projet. En effet, peu pouvaient être entrepris du fait que l’Hôtel-Dieu de Québec était propriétaire d’une partie des fortifications. L'hôpital accepte finalement, en 1995, de vendre sa part à Parcs Canada pour 1,25 million de dollars.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Bon Matin, 31 mars 1995

Le lieu historique national des Fortifications-de-Québec est un site incontournable et unique à visiter dans la Capitale-Nationale. Un témoin imposant et inébranlable du riche passé de la ville de Québec.