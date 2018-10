Les cinq célébrités les plus visées par ces sites sont Ruby Rose, Kristin Cavallari, Marion Cotillard, Lynda Carter et Rose Byrne. La Canadienne Avril Lavigne, qui s’était positionnée en tête l’an dernier, a cette fois été évincée du palmarès.

McAfee souligne que les noms de ces célébrités sont utilisés par des acteurs mal intentionnés pour attirer les internautes vers des sites malveillants. Ces sites contiennent par exemple des formulaires d’hameçonnage qui transmettent aux pirates les informations personnelles qui y sont entrées. Ils peuvent aussi servir à installer des logiciels malveillants à l’insu des internautes qui s’y rendent.

« Les consommateurs privilégient souvent la rapidité et la commodité au lieu de la sécurité en cliquant sur des liens suspects qui promettent des contenus sur nos célébrités préférées, a expliqué Gary Davis, porte-parole en chef de la sécurité des consommateurs de McAfee. Dans notre monde hyperconnecté, il est primordial que les consommateurs réfléchissent avant de cliquer, pour qu’ils s’assurent qu’ils vont aboutir sur du contenu numérique sécuritaire et qu’ils se protègent des menaces de cybersécurité. »

McAfee a remarqué que les recherches pour des « torrents », des fichiers numériques souvent partagés illégalement par un réseau d’utilisateurs, et pour des vidéos et des images pornographiques sont souvent associées aux célébrités nommées dans l’étude.

Comment se protéger?

Les sites malicieux peuvent prendre plusieurs formes. Voici quelques conseils de McAfee pour éviter d’être pris au piège.

Choisissez des sources fiables. Si la dernière bande-annonce de votre série préférée n’est pas parue sur les sources officielles, il y a très peu de chances qu’elle le soit sur un site dont vous ignoriez l’existence. Même chose si vous voulez consommer des séries télé, des films, des albums musicaux, des jeux vidéo et tout autre contenu numérique. Les comptes et les sites officiels des maisons de production, studios, chaînes de télévision et médias d’information traditionnels sont de bons endroits où chercher. Les services payants réputés comme Netflix, Spotify, Club Illico et Ici TOU.TV sont aussi recommandés.

Faites vos mises à jour régulièrement. Assurez-vous que le système d’exploitation de votre ordinateur et de vos appareils mobiles sont à jour. Idem pour le navigateur, les logiciels et les applications que vous utilisez, sans oublier votre logiciel antivirus. Les concepteurs de logiciels travaillent fort pour dénicher les vulnérabilités avant les pirates, mais le seul moyen d’être protégé est d’appliquer les mises à jour.