Ils entendent du moins agir en conséquence. Catherine Dorion, élue facilement dans Taschereau, a la ferme intention de se dresser contre le gouvernement caquiste dans des dossiers qui divisent la population comme le 3e lien, l’un des engagements majeurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la région.

« C’est nous [résidents de Québec] qui sommes les premières victimes de l’étalement urbain et le 3e lien va favoriser énormément l’étalement urbain. Il y a des promoteurs qui vont être contents sur la Rive-Sud si le 3e lien, ça se passe. Il va y avoir beaucoup plus de trafic sur les grandes artères de Québec », est persuadée la députée.

Catherine Dorion rappelle aussi la lutte citoyenne menée dans le dossier du port de Québec. Elle promet d'être vigilante dans ce dossier.

« Les gens de Limoilou et du centre-ville de Québec respirent un air qui est potentiellement cancérigène. C’est grave là! C’est tout un mouvement citoyen qui a été obligé de travailler bénévolement pour que ça deviennent un réel enjeu. […] Il n’y a pas de réponse des pouvoirs publics et notre réponse à nous c’est de dire ‘’non’’ », souligne Mme Dorion.

Environnement, justice sociale et indépendance

Sol Zanetti a pour sa part été déclaré vainqueur dans Jean-Lesage par une mince marge de 669 voix devant Christiane Gamache, de la CAQ. La candidate libérale, Gertrude Bourdon, a terminé troisième.

Dans Jean-Lesage, je pense que les gens ont voulu se donner une opposition à la vague caquiste, explique-t-il. Avec un parti qui va parler d’environnement, justice sociale et d’indépendance aussi. Sol Zanetti, élu député de Jean-Lesage

Sol Zanetti veut aussi se positionner en chien de garde. Il croit que son parti devrait mobiliser le « plus gros lobby du Québec », qui est le peuple selon lui.

« Il faut qu’on contribue à garder mobilisé le grand mouvement qui nous a permis de remporter des circonscriptions qui ne nous étaient pas données gagnantes il y a plusieurs mois. […] Une pression pour l’environnement, une pression pour plus de transport en commun, plus de services publics », dit M. Zanetti.

« Du pareil au même »

Il affirme que Québec solidaire est le seul parti à défendre ces valeurs. Selon lui, il n’y a pas de différence entre la CAQ et le Parti libéral du Québec.

« Ça se ressemble énormément du point de vue des politiques publiques. D’ailleurs, ils se sont échangés plein de monde. Mais maintenant, il y a une différence, car on a une vraie opposition progressiste, indépendantiste et écologiste », croit-il.

Alors que les péquistes et les libéraux ont été pratiquement balayés de la carte à Québec - sauf Sébastien Proulx dans Jean-Talon -, Québec solidaire explique sa percée historique par le travail effectué sur le terrain.

« On a fait du porte-à-porte et c’est vraiment ça qui a fait que les 669 voix, on est allé les chercher. Les gens voulaient aussi du changement et on a réussi à les convaincre que c’est nous le changement ».