Un texte de Camille Feireisen

Je n'ai jamais vu autant de promesses, j'ai la chair de poule simplement à en parler , s'exclame Sean Nash, un partisan des Maple Leafs, qui est âgé de 47 ans.

M. Nash est né en 1971, quatre ans après la dernière victoire de la Coupe Stanley par les Maple Leafs. Il raconte d'ailleurs qu'il vient d'une longue lignée d'amateur de hockey.

Il a grandi en entendant des histoires d'abord de son grand-père, puis de son père, sur les jours glorieux de son équipe favorite. Une époque où l'équipe remportait des championnats.

Cette année, il peut se réjouir d'une chose : tous les indicateurs annoncent que les Maple Leafs sont en bonne posture pour aller loin dans la saison régulière. Peut-être même dans les séries éliminatoires et, qui sait, jusqu'à la finale...

Une bonne année, donc, pour être partisan de l'équipe torontoise.

La dernière fois que les Maple Leafs ont remporté la Coupe Stanley, c'était en 1967. Depuis, cela a été une période de vaches maigres. Ils ont raté les séries 21 fois et dans les années où ils se sont rendus en éliminatoires, ils ont été éliminés 15 fois au premier tour.

À quel point pouvons-nous aller plus bas? Nous avons touché le fond tant de fois , estime M. Nash.

Même son de cloche du côté de Stéphane Demers, grand partisan de l'équipe torontoise depuis ses premières heures. C'est un moment qu'on attend depuis longtemps.

Je dirais même depuis la fin de la saison dernière en voyant le cheminement des Maple Leafs, je pense que tout le monde savait qu'on était sur la route pour s'améliorer.

L'ajout de John Tavares à l'équipe, c'était le « gros lot », selon lui, et que cela annonce une saison de bonne augure.

Il rappelle en revanche que « tout se jouera sur la glace », car rien n'est acquis, d'autant que ce premier match se jouera contre les Canadiens de Montréal.