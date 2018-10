Le président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf, Michael McCain, a expliqué que cette acquisition augmentera la présence de son entreprise dans ce secteur, en plus d'accroître sa capacité de production au Québec.

Établie en 1977, Viau produit une diversité de viandes préparées, y compris des viandes italiennes cuites, des saucissons, des garnitures à pizza, du bifteck émincé, des boulettes de viande et du pepperoni cuit et salé à sec. Elle produit également un éventail de produits de comptoir déli et de charcuterie, comprenant salametti, capicollo, pancetta et chorizo en tranches.

L'entreprise emploie 470 personnes dans ses usines de Laval et de Montréal.

La transaction comprend 30 millions de dollars en actions de Maple Leaf. Elle devrait être finalisée en décembre et nécessitera l'approbation des autorités réglementaires.

Le siège social d’Aliments Maple Leaf est à Mississauga, en Ontario. McCain Capital Corporation et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ont acquis le contrôle majoritaire de l’entreprise en 1995.