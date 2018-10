« Une fois encore, nous démentons avec véhémence ces accusations, nous condamnons l'arrestation de ce diplomate et nous réclamons sa libération immédiate », indiquent les Affaires étrangères iraniennes dans un communiqué transmis à la presse.

Les autorités françaises ont lancé mardi une offensive contre des intérêts iraniens ou chiites en France, certaines cibles étant soupçonnées par Paris d'être derrière un attentat déjoué en France qui pèse sur la relation, compliquée, entre Paris et Téhéran.

Les autorités fiscales françaises ont annoncé le gel d'avoirs de deux personnes – dont un diplomate iranien arrêté en Allemagne – ainsi que d'une entité du ministère iranien du Renseignement, les accusant d'être derrière l'attentat déjoué en juin contre un rassemblement des Moudjahidines du peuple, le mouvement d'opposition considéré par Téhéran comme « terroriste », à Villepinte, près de Paris.

Le communiqué des Affaires étrangères iranien a été publié juste avant qu'une source diplomatique française accuse la « direction des opérations du ministère du Renseignement [iranien], d'avoir commandité » l'attentat déjoué.

Selon le communiqué iranien, l'affaire de Villepinte est un « complot conforme aux objectifs du régime américain et du régime sioniste et visant à saboter l'essor et l'amélioration des relations entre l'Iran et l'Europe ».

« Nous appelons les autorités françaises à faire preuve de réalisme vis-à-vis de l'Iran et nous mettons une fois encore en garde contre les mains ennemies qui cherchent à saboter les relations de longue date entre l'Iran et la France et d'autres pays européens importants », ajoute le texte.