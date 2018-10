Ce logiciel, appelé Pegasus, pourrait avoir eu accès à ses contacts, à ses messages et même écouter ses appels.

Ce n'est pas un hasard si le iPhone d'Omar Abdulaziz a été infiltré. Le Saoudien est arrivé au Québec en 2009 pour étudier à l'Université McGill. Actif sur Twitter et YouTube, où il critique le régime saoudien en matière de droits humains, sa bourse d'études a été révoquée en 2013. Il a obtenu l'asile politique et est devenu résident permanent du Canada en 2014. Depuis, il étudie à Sherbrooke.

Omar Abdulaziz est très populaire sur les réseaux sociaux. Ses vidéos sur YouTube ont été vues des centaines de milliers de fois, il est suivi sur Twitter par près de 300 000 personnes et c'est sans compter les nombreux messages qu'il reçoit sur Snapchat. Devant cette audience qui grandit, il croit que le régime saoudien veut le réduire au silence.

Je n'avais aucun secret. Je ne cache rien. Parce que je suis [au Canada], je sais que je suis protégé. Je n'ai pas peur. Je continuerais donc à faire ce que je fais. Omar Abdulaziz

Omar Abdulaziz affirme que, non seulement ses deux frères et plusieurs de ses amis, qui vivent en Arabie saoudite, sont présentement emprisonnés, mais il n'a pas réussi à parler à sa mère depuis plusieurs mois. Pour lui, il ne fait aucun doute que ce logiciel espion est une tentative d'intimidation qui vise à le faire taire.

Maintenant, il s'inquiète de ce qu'il peut arriver à ses colocataires et à ses amis tant au Canada qu'à l'étranger. Il pense aussi à ceux qui peuvent l'avoir contacté par téléphone pour des raisons qui n'ont aucune raison avec la politique. Selon M. Abdulaziz, ils peuvent tous avoir des logiciels espions sur leur téléphone maintenant.

Si, pour l'instant il n'y a que le contenu de son téléphone qui a été utilisé, reste que l'étudiant a quand même peur qu'on s'en prenne physiquement à lui éventuellement.

Malgré tout, Omar Abdulaziz veut parler de son expérience publiquement, mais il estime que c'est la chose à faire pour que son pays change. Quelqu'un doit se tenir debout contre cela. Et je crois que les choses vont bientôt changer , dit-il.

Le faux texto reçu par Omar Abdulaziz qui pourrait avoir été la source du piratage de son téléphone. Photo : CBC News/Anand Ramakrishnan

Un logiciel espion découvert à... Toronto!

Ce n'est pas Omar Abdulaziz qui a découvert ce logiciel sur son iPhone. Ce sont plutôt des chercheurs de l'Université de Toronto dernièrement. Par contre, ils ne peuvent pas affirmer avec certitude que c'est l'Arabie Saoudite qui a installé le logiciel espion. Il n'a pas été possible non plus pour les chercheurs d'établir de lien entre la surveillance dont fait l'objet Omar Abdulaziz et le fait que des membres de sa famille et des amis soient présentement détenus en Arabie saoudite.

Toutefois, en se basant sur des attaques qui ont déjà eu lieu sur des téléphones et qui sont reliées à l'Arabie saoudite, les chercheurs de l'Université de Toronto sont persuadés que c'est ce qui est arrivé à l'étudiant sherbrookois.

C'est d'ailleurs cette équipe qui a informé Omar Abdulaziz que son téléphone avait probablement été infecté par le régime saoudien. C'est en menant une enquête sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus que les chercheurs ont découvert que le Sherbrookois en était victime. Ce logiciel appartient à une entreprise israélienne qui soutient ne le vendre qu'aux gouvernements pour des enquêtes pénales ou qui concernent la sécurité de leur pays.

L'équipe a toutefois constaté que le logiciel a été utilisé à plusieurs reprises contre des activistes, des journalistes ou des opposants politiques. Avec des techniques d'analyse poussées, l'équipe a été capable d'identifier que des téléphones infectés par ce logiciel se trouvaient dans 45 pays y compris au Québec.

À ce stade, les chercheurs ne savaient pas qu'il s'agissait du iPhone d'Omar, mais ils étaient persuadés que le propriétaire du téléphone infecté était « une personne d'intérêt pour le gouvernement saoudien ». C'est après avoir pris contact des membres de la communauté saoudienne au Québec qu'il est devenu évident pour eux qu'il n'y avait qu'une seule personne à Sherbrooke qui pouvait remplir les conditions requises pour être espionné, soit l'étudiant de Bishop's.

Bien que le ministère des Affaires n'ait pas voulu commenter l'affaire, le porte-parole a déclaré qu'il prenait l'enquête de l'Université de Toronto très au sérieux.

De son côté, Omar Abdulaziz's ne ferme pas la porte à une action en justice.