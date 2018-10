Vers 19 h, deux garçons et deux filles âgés de 13 à 15 ans, environ, ont approché un adolescent de 13 ans qui attendait l’autobus à l’angle de Robie et Quinpool et lui ont volé son cellulaire, après l’avoir menacé.

Ils se sont ensuite enfuis vers le parc Common, au centre d’Halifax.

Moins d’une heure plus tard, une femme de 33 ans qui marchait rue Gottingen, tout près du quartier général de la police, a été approchée par deux garçons qui s’étaient caché le visage avec des bandanas.

L’un d’entre eux a sorti un couteau et ils lui ont demandé de l’argent tout en essayant de s’emparer de son sac à main.

La femme a réussi à les repousser sans être blessée et ils sont repartis bredouilles, en direction de la Citadelle d’Halifax.

Le service policier demande à quiconque aurait des renseignements sur ces crimes de le contacter.