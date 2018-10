Il a été vu pour la dernière fois le 1er octobre vers 17 h 15 sur la rue Bellevue, à Shawinigan.

Michaël Mercier-Cormier a les cheveux et les yeux bruns. Il mesure 1,73 m et pèse environ 57 kg. La dernière fois qu’il a été vu, il se déplaçait à pied et portait un chandail ainsi qu'un pantalon noir.

Il pourrait toujours se trouver à Shawinigan ou ailleurs en Mauricie.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.