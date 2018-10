La chef du corps policier municipal, Leanne Fitch, a déclaré que malgré le deuil, il faut s'adapter à la réalité de l'après-10 août .

Des mesures supplémentaires

Des policiers ont été mutés aux patrouilles de première ligne et les autorités municipales se sont engagées à embaucher 16 nouveaux agents au cours des prochains mois, soit dix de plus que ce qui avait été approuvé précédemment.

L’objectif est de renforcer les équipes d'intervention d'urgence, de rétablir d'autres services et de permettre aux agents qui ont besoin d'un répit de se reposer.

La chef de police a également donné un aperçu de la façon dont la tragédie a touché les policiers et a précisé que certains ne parviennent toujours pas à reprendre le travail.

Comme vous pouvez l'imaginer, la Force policière de Fredericton ressent durement cette perte. La douleur est encore très fraîche et elle continuera de l'être dans les semaines et les mois à venir, tandis que nous ferons face à des rappels de cette perte , a-t-elle déclaré.

Une fusillade meurtrière

La fusillade du 10 août a coûté la vie aux policiers Sara Burns et Robb Costello et des civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright.

Matthew Vincent Raymond fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre pour la fusillade survenue à l'extérieur d'un immeuble d'habitation de la capitale néo-brunswickoise.

Selon des documents de la cour, les échanges de coups de feu se sont conclus lorsque le présumé tireur a été atteint d'une balle à l'abdomen.

Matthew Vincent Raymond a comparu en cour deux fois jusqu'ici, mais la cause a été reportée à chaque reprise parce que son avocat Nathan Gorham, n'avait pas encore reçu tous les éléments de preuve recueillis par la poursuite.

Il a dit s'attendre à ce que son client plaide non coupable et qu'il demande une audience préliminaire.