1. Où s'est jouée l'élection en 6 cartes

Carte du Québec au lendemain de l'élection du 1er octobre 2018 Photo : Radio-Canada

Quelles circonscriptions ont porté au pouvoir la Coalition avenir Québec? Où les partis ont-ils fait le plus de gains? Et de pertes? Voici le nouveau visage de l'Assemblée nationale.

Par Marc Lajoie

2. Se « retrousser les manches »

Le chef de la CAQ, Francois Legault, prochain premier ministre du Québec Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

« Aujourd'hui, on a marqué l'histoire », a lancé François Legault en fin de soirée, lundi soir. Dans une ambiance de fête, devant plusieurs centaines de militants rassemblés à Québec, le premier ministre désigné du Québec, à la tête d'un gouvernement majoritaire de la Coalition avenir Québec, a promis de se « retrousser les manches » pour « bâtir un Québec plus fort, un Québec plus fier ».

Par Romain Schué

3. « Je suis tellement fière de nous »

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé Photo : La Presse canadienne/Peter Mccabe

« Rappelez-vous ce qu'on a fait quand on était seulement trois. Imaginez maintenant », a lancé la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé, devant des militants comblés par la percée historique faite lundi soir par la formation de gauche, qui a fait élire 10 députés, dont à Québec, Sherbrooke et Rouyn-Noranda.

Par Daniel Blanchette Pelletier

4. « Je ne suis pas amer »

Philippe Couillard enlace sa conjointe Suzanne Pilote, après son discours Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Philippe Couillard termine son mandat de premier ministre « la tête haute ». Mais siégera-t-il dans l'opposition? Le chef du PLQ se donne « quelques jours » pour y penser.

Par Jérôme Labbé

5. « Pour l’heure, le peuple a parlé »

Jean-François Lisée a annoncé sa démission au poste de chef du Parti québécois (PQ) après sa défaite dans Rosemont. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Devant le douloureux revers encaissé par sa formation, qui a obtenu son pire nombre de sièges depuis 1973, et sa propre défaite dans sa circonscription de Rosemont, Jean-François Lisée a annoncé lundi soir qu'il quittait son poste de chef du Parti québécois.

Par Julie Marceau

6. Et si nous avions eu un mode de scrutin proportionnel?

Résultats de l'élection québécoise en 2018 Photo : Radio-Canada

Encore une fois, un parti a remporté la majorité des sièges à l'Assemblée nationale sans que la majorité des électeurs ait voté pour lui. À quoi ressemblerait le Québec, en ce lendemain d'élection, si on avait eu un mode de scrutin différent? Nous avons fait le calcul.

Par Naël Shiab

7. Quel candidat vedette a gagné? Qui a perdu?

Christian Dubé, candidat de la CAQ, a été élu dans La Prairie . Photo : Radio-Canada/Élisa Serret

Voici une liste de certains des candidats vedettes aux élections québécoises pour savoir s'ils ont remporté leur bataille.

8. Raz-de-marée de la CAQ dans la couronne de Montréal

Les députés de la CAQ Ian Lafrenière et Lionel Carmant se font une accolade après leurs victoires respectives. Photo : Radio-Canada/Elisa Serret

Une vague bleu clair a déferlé dans la couronne de Montréal et a éclaboussé Laval au passage. La Coalition avenir Québe a multiplié les gains sur un terrain que le parti de François Legault occupait déjà en partie.

Par Yannick Donahue