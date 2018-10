Un texte de Marilyn Marceau

L’ancienne députée péquiste Noëlla Champagne croit que la population avait surtout comme objectif de déloger les libéraux du pouvoir.

Le ras-le-bas d’une population, ça donne ce genre de tsunami, ce n’est pas raisonné, ce n’est pas raisonnable, les gens en ont assez, les gens ont eu peur que diviser le vote fasse revenir les libéraux , a-t-elle déclaré.