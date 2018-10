L’expression « un bon accord » reflète-t-elle bien l’état d’esprit des deux pays?

Il s'agit d'un bon accord dans les circonstances. Le gain du Canada est d'avoir un accès préférentiel au marché américain […] Le bloc économique des États-Unis, le Canada et le Mexique représente 25 % de l’économie mondiale. Le Canada demeurera le seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec les autres pays du G7. Cela a permis de stabiliser l'économie canadienne, le dollar canadien est en hausse.

On a l’impression que pour arriver à cet accord, il a fallu sacrifier une partie du marché agricole. Pourquoi a-t-on fait ça?

Je comprends la préoccupation des agriculteurs, je viens d’un comté rural au Québec. On a défendu la gestion de l’offre. La preuve? C’est qu’on avait un partenaire économique qui voulait le démantèlement de la gestion de l’offre, on a réussi à la préserver. Quand on parle de concessions, on parle aussi de compensations justes et équitables.

Est-ce qu’on est en mesure de chiffrer ces compensations?

On aura cette discussion-là, mais ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que concession et compensation vont ensemble. C’est ça qu’on a dit aux agriculteurs, parce qu’on comprend les inquiétudes légitimes des producteurs laitiers, particulièrement au Québec et en Ontario et on sera là pour eux.

Vous avez déjà dit que vous étiez là pour eux et on arrive à ouvrir 3,59 % du marché des produits laitiers canadiens aux producteurs américains. On annule la classe 7 sur le lait diafiltré, on limite un plafond de 13 000 tonnes aux exportations de solides non gras du Canada. On ouvre le marché du poulet, le dindon et les œufs.

Les gens […] savent à qui on avait affaire, un partenaire qui voulait l’abolition de la gestion de l’offre. Quand on est dans une négociation, il faut voir d’où on partait. On partait d’une négociation commerciale des plus difficiles.

Vous présentez comme des gains le système de règlement des différends qu’on avait déjà.

Oui, mais il faut voir ce que nos partenaires commerciaux voulaient faire. Nos partenaires voulaient enlever le chapitre 19, qui nous a bien servi dans le conflit sur le bois d’œuvre. On sait que notre partenaire ne voulait pas l’exception culturelle […] L’économie américaine est 10 fois plus grosse que l’économie canadienne. Notre enjeu était de garder ces marchés ouverts.

Pourquoi les tarifs de 10 % et 25 % sur l’acier et l’aluminium sont-ils maintenus?

On va continuer de négocier avec nos partenaires américains […] Aujourd’hui, on est en meilleure position qu’on l’était hier pour négocier afin d'enlever ces sanctions-là.

L’entrevue a été éditée par souci de concision et de clarté des propos