Un texte de Marilyn Marceau

En 2014, les candidats de Québec solidaire en Mauricie et au Centre-du-Québec avaient tous terminé en quatrième position.

Cette fois, trois candidats du Centre-du-Québec ont terminé en deuxième place.

Et tous, sans exception, ont augmenté leur pourcentage d’appuis. Certains l'ont triplé.

La candidate de Québec solidaire dans Laviolette-Saint-Maurice, Christine Cardin, a obtenu trois fois plus de votes que ce que les candidats solidaires de Laviolette et de Saint-Maurice avaient obtenu en 2014. Elle a obtenu presqu'autant de voix que son adversaire péquiste.

Valérie Delage, de Québec solidaire dans Trois-Rivières a obtenu près de 18 % de voix, ce qui est le double que ce que le parti avait obtenu en 2014. Elle termine troisième derrière la CAQ et le PLQ.

On a montré que Québec solidaire n’est pas juste un parti de Montréal, ça fait des années qu’on travaille en région et aujourd’hui, ça finit par payer. Valérie Delage, candidate de Québec solidaire dans Trois-Rivières

Valérie Delage a remporté 18% des voix dans la circonscription de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

On travaille fort depuis des mois, on peut dire qu’on travaille fort depuis des années. On a une base militante solide sur le terrain qui s’est donnée à fond , a-t-elle déclaré.

C’est un pas de géant qu’on a fait , a déclaré le candidat de Québec solidaire dans Maskinongé, Simon Piotte. Il a obtenu près de 12 % de votes, ce qui est deux fois plus qu’en 2014.

Les gens commencent à croire que c’est possible, que Québec solidaire est plus qu’un tiers parti , ajoute-t-il.

C’est un mouvement qui va prendre de l’ampleur, ce soir ça démontre qu’on est une force politique majeure et on doit être considéré comme une force politique majeure aux prochaines élections. Steven Roy Cullen, candidat de Québec solidaire dans Champlain

Dans Champlain, Steven Roy Cullen a obtenu 13 % des voix, ce qui est mieux qu’en 2014 (8,5 %).

Je suis très fier du résultat et je pense qu’on peut dire que c’est une victoire de terminer troisième. [...] Je faisais quand même face à Sonia LeBel, donc je suis très fier , a-t-il déclaré.

Des 2e places pour Québec solidaire au Centre-du-Québec

Sarah Saint-Cyr Lanoie est la candidate de Québec solidaire qui a obtenu le plus grand pourcentage de votes dans la région, avec près de 18 % des voix, ce qui est le triple de 2014.

Dans Arthabaska, William Champigny Fortier a terminé deuxième avec 12,6 % des voix, ce qui est le double qu’en 2014.

Dans Drummond-Bois-Francs, Lannïck Dinard a aussi terminé en 2e place avec 15 % des voix, un gain d’environ 9 %.

Québec solidaire a terminé troisième dans Nicolet-Bécancour. François Poisson a obtenu 12 % de voix, un bond de 4 %.