Un texte de Camille Carpentier

La défaite a été émotive pour le candidat dans Trois-Rivières, Jean-Denis Girard.

« J’ai donné tout ce que j’ai pu donner, j’ai travaillé très fort durant quatre ans, a-t-il lâché, au bord des larmes. C’est pas facile la politique, c’est une vie qui est difficile. Il y a deux choses qui me passionnent dans la vie : ma famille et Trois-Rivières. »

Pour ses proches et lui, une consolation, c’est qu’il sera désormais plus présent à la maison.

Dans la circonscription de Champlain, le député sortant Pierre Michel Auger se dit surpris du résultat.

« De perdre, c’est pas toujours facile. En quatre ans et demi, j’ai vraiment tout donné. Même une partie de ma santé, dit-il. Cloutier-du-Rivage, je peux vous dire, ça a été quatre ans de temps à me battre avec la direction du CIUSSS, avec le ministre de la Santé, pour faire en sorte qu’on le conserve. »

Pierre Giguère, quant à lui, n’a pas réussi à conserver la nouvelle circonscription redécoupée de Laviolette-Saint-Maurice au profit du Parti libéral. Pour lui, la journée a été une double défaite alors que les producteurs laitiers déplorent le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique.

« Je vis une défaite électorale. Ça fait mal, dit-il. J’ai une deuxième passion : l’agriculture. Ce soir, j’ai des amis agriculteurs qui vivent des choses avec le gouvernement fédéral, j’ai une pensée spéciale pour eux. »

Le député défait de Maskinongé, Marc H. Plante, remercie ses partisans. Photo : Radio-Canada

Dans Maskinongé, Marc H. Plante, 37 ans, tentait de se faire élire pour un 2e mandat. Il a dit accepter la victoire de son rival, Simon Allaire, mais affirme être inquiet pour la suite des choses.

« Ce soir, moi je dis à la prochaine fois. On va travailler plus fort, on va travailler encore. Je suis inquiet ce soir surtout pour la justice sociale, pour les organismes communautaires et l’environnement. Un gouvernement majoritaire de la CAQ ça m’inquiète un peu, je vais vous l’avouer. »

De son côté, le chef libéral Philippe Couillard a déclaré qu'il prendrait quelques jours pour réfléchir à son avenir politique. Il a été élu dans sa circonscription de Roberval.