La région de l’Outaouais comptera désormais trois députés caquistes, soit Robert Bussière dans Gatineau, Mathieu Lacombe dans Papineau et Mathieu Lévesque dans Chapleau. Seuls les candidats Maryse Gaudreault dans Hull et André Fortin dans Pontiac ont pu se faire réélire sous la bannière libérale.

Pour le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, l’arrivée de la CAQ signifie un changement considérable pour la région.

C’est un changement important, il va y avoir une concurrence politique qui pourrait être intéressante pour l’Outaouais. Je suis prêt à travailler avec le nouveau gouvernement dès demain pour faire avancer des dossiers de Gatineau , a t-il dit quelques minutes après l'annonce d'un gouvernement majoritaire caquiste.

La CAQ connaît nos priorités assez clairement, que ce soit pour le point de TVQ pour alléger la pression sur le fardeau fiscal des contribuables, le train léger, on sait que nous avons des demandes importantes en santé et en éducation. Le nouveau gouvernement connaît nos demandes, nous allons demander rapidement des rencontres pour parler des enjeux de la région , a ajouté le maire de Gatineau.

Il y a des élus qui nous connaissent, ce n’est pas un gouvernement pour qui l’Outaouais va être inconnu. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

En éducation

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay souhaite que l’éducation soit une priorité pour le gouvernement caquiste.

Au niveau du financement, pour le primaire, le secondaire, le préscolaire et la formation professionnelle, il y avait un déficit important avec les Libéraux. On a subi l'austérité, alors on espère que le gouvernement caquiste assurera la pérennité du financement dans tous les domaines en éducation pour s'assurer qu'on n'ait plus les coupes qu'on a dû subir , a fait valoir Mme Tremblay.

Il y a quand même des promesses intéressantes qui ont été faites du côté de la CAQ, dont certaines qu'on partage comme celle de favoriser la profession d’enseignante et reconnaître le statut expert des profs. Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec a promis, durant la campagne électorale, d'investir 1,2 milliard de dollars par an, durant 5 ans, pour rénover, agrandir et construire les écoles québécoises.

En Outaouais

Le préfet de la MRC de Papineau et maire de Thurso, Benoit Lauzon, veut laisser la chance au coureur.

Qu'est-ce que ça fait [l'élection du candidat caquiste Mathieu Lacombe]? On va le voir dans les prochaines semaines , a-t-il dit.

Le maire de Thurso, Benoit Lauzon, estime que les municipalités de Papineau ont besoin d'aide provinciale en matière de développement économique. (archive) Photo : Radio-Canada

On va s'asseoir avec notre nouveau député, on va parler de différents dossiers et de la façon dont on va les travailler ensemble , a mentionné le maire de Thurso.

En Santé

Le porte-parole d'Équité Outaouais et ex-candidat péquiste, Gilles Aubé, a l’intention de rappeler au nouveau gouvernement les conclusions de l’étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) publiée au mois d’août dernier qui spécifiait que l'Outaouais « bénéficie de moins de financement que les autres régions administratives comparables du Québec ».

La CAQ a promis un troisième hôpital, mais notre impression est au contraire de regrouper les forces, prenons l’exemple du CHUM à Montréal, nous avons regroupé des hôpitaux ensemble dans un seul lieu.

Nous, il ne faudrait pas se disperser dans trois hôpitaux , ça serait contre-productif. Gilles Aubé, porte-parole d'Équité Outaouais

M. Aubé ajoute qu'il va falloir réfléchir avec soin à une solution qui est cohérente pour la région.