Dans des luttes qui se sont avérées beaucoup moins serrées qu'anticipées, André Bachand (Richmond), François Jacques (Mégantic), Gilles Bélanger (Orford) et Geneviève Hébert (Saint-François) ont tous été élus au détriment du Parti libéral du Québec, qui avait la mainmise sur la région depuis 2014.

L'Estrie, de façon générale, est représentative de ce qui se passe. Les gens ont voté pour le changement, a mentionné la politologue Isabelle Lacroix, professeure à l'Université de Sherbrooke. Cinq comtés sur six sont passés à la Coalition avenir Québec alors que lors des dernières élections, il n'y a que dans Brome-Missisquoi où la CAQ était deuxième. Partout ailleurs, ils étaient troisièmes. C'est vraiment un grand mouvement qui s'est passé.

Traditionnellement libérales, les circonscriptions d'Orford, Mégantic et Richmond ont notamment baissé pavillon par des marges significatives de plusieurs milliers de votes. Dans Brome-Missisquoi, Isabelle Charest a été élue avec plus de 44% des voix dans une circonscription libérale depuis 1980 délaissée par Pierre Paradis.

Le vote du Parti libéral s'est littéralement effondré , explique Isabelle Lacroix.

Là où on avait des châteaux forts, où il y avait des personnalités fortes, c'est la volonté de changement qui a pris le pas, il n'y a pas de doute , ajoute-t-elle.

L'ancien ministre de la Famille, le libéral Luc Fortin, a quant à lui été vaincu par Christine Labrie, de Québec solidaire, dans Sherbrooke.

C'était bien difficile de prévoir ça en début de campagne. C'est une surprise pour Sherbrooke. Isabelle Lacroix, politologue et professeure à l'Université de Sherbrooke

C'est une victoire immense. Sans être un château fort libéral Sherbrooke, il y a un fond de droit, un fond conservateur qui se reconnaissait davantage au Parti libéral et qui aurait pu aller du côté de la CAQ aisément. Ce n'est pas du tout le chemin qu'a pris Sherbrooke et c'est très surprenant. Il faudra voir qui est allé voter et qui a réussi à faire sortir le vote, dans Sherbrooke comme ailleurs , note Isabelle Lacroix.

Débâcle pour le Parti québécois

La soirée a été particulièrement difficicle pour le Parti québécois, qui a quant à lui terminé en quatrième position parmi les quatre principaux partis dans chacune des circonscriptions de la région.