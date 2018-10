Un texte de Gavin Boutroy

C’est d'ailleurs avec une certaine tristesse que le directeur de la maison d’édition, le Fransaskois Roland Stringer, parle de l’importance de Carmen Campagne pour les jeunes. En effet, l’équipe de La Montagne secrète préparait depuis près de deux ans cette nouvelle collection de livres inspirés des chansons de l'auteure-compositrice-interprète morte en juillet.

« Carmen était au courant, avant son départ, de l’existence d’une collection qui s’en venait », lance Roland Stringer, en expliquant que ces livres sont fidèles à la chanteuse, car ils valorisent la partie traditionnelle de son répertoire.

« Il faut dire aussi que c’est une partie importante de son répertoire, les chansons traditionnelles. Carmen a grandi avec des membres de sa famille en découvrant ces chansons en grande partie via les cahiers de la bonne chanson », dit-il.

La laine des moutons, Le crapaud et son solo de banjo et Le roi, la reine et le petit prince, sont les trois premières chansons de Carmen Campagne illustrées par Marie-Ève Tremblay pour cette série.

La Québécoise a illustré des articles pour les revues Coup de pouce et Châtelaine. Elle compte une dizaine de livres de jeunesse à son actif dont : Il pleut à boire debout! — Chansons de chiens et chats, publié à La Montagne secrète.

Roland Stringer parle d’un coup de crayon humoristique qui comporte des clins d’œil pour les parents et les enseignants.

« Il y a une certaine naïveté qui correspond bien à l’univers de Carmen Campagne et certainement à ses chansons. Ça vient en quelque sorte dépoussiérer un peu aussi ces chansons traditionnelles, avec un graphisme plus actuel, plus moderne », note l’éditeur.

Livres-disques sans disques

Il souligne que La Montagne secrète est « en pleine exploration de divers formats ». Ainsi, contrairement à nombre de livres-disques publiés par la maison d’édition par le passé, ces livres ne seront pas accompagnés d’un CD.

Les enregistrements sont offerts gratuitement à partir du site web de la maison d’édition et sur les différentes plateformes musicales.

En plus des trois premiers albums pour enfants en vente cette semaine, trois autres sont prévus au printemps dans cette série qui en comptera 12 albums.