La guerre civile qui touche le Yémen depuis trois ans et demi a tué plus de 10 000 personnes, l'Arabie saoudite menant une coalition internationale de pays arabes en lutte contre les milices chiites houthies alignées sur l'Iran.

Le Comité des droits de l'enfant, organisation dépendant de l'ONU, a examiné les activités de l'Arabie saoudite au Yémen au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant et a soulevé la question des attaques de la coalition conduite par Riyad.

« Cela dure depuis un certain nombre d'années. Mais il n'existe pas d'informations selon lesquelles les auteurs et les personnes responsables de ce type d'actions aient été poursuivies ou condamnées ou traitées de quelque manière que ce soit », a déclaré le vice-président du comité, Clarence Nelson.

Osaiker Alotaibi, membre du ministère saoudien de la Défense, a expliqué devant les 18 experts indépendants du comité que l'alliance conduite par les Saoudiens entendait respecter le droit international.

La coalition disposerait d'une liste de 64 000 cibles potentielles au Yémen qui ne peuvent pas faire l'objet d'attaques, comme des écoles et des hôpitaux.

L'enquête menée par la coalition a montré « l'existence d'un certain nombre d'erreurs non intentionnelles dans un certain nombre d'opérations », a ajouté Alotaibi. « La commission d'enquête recommande que les auteurs soient tenus pour responsables et que les victimes bénéficient de réparations. »