Avec 48 boîtes de scrutin de dépouillées, la triple médaillée olympique et chef de mission du Canada pour les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, plus tôt cette année, détenait 45,6% des votes.

On dirait que je ne le crois pas encore. On a travaillé tellement fort pour ça, on a tellement une belle équipe. Je suis comblée! a déclaré, émue, Isabelle Charest.

Cette dernière a remporté une circonscription détenue sans interruption par le député libéral Pierre Paradis depuis 1980. L'ex-ministre de l'Agriculture, âgé de 68 ans, est affligé de problèmes de santé depuis un an et demi, à la suite d'une importante commotion cérébrale, survenue en janvier 2017. le PLQ avait désigné Ingrid Marini pour le remplacer lors des élections générales.

Je pense que pour la première fois, les Québécois ont un véritable choix et qu'ils sont prêts au changement. François Legault a réussi à mettre en place une équipe tellement forte de gens investis dans la communauté, c'est ce qui penche dans la balance , estime la nouvelle députée de Brome-Missisquoi.

L’ancienne athlète de 47 ans a participé à trois Jeux olympiques (Lillehammer en 1994, Nagano en 1998 et Salt Lake City en 2002). Bachelière en nutrition de l’Université de Montréal, Isabelle Charest est coordonnatrice des communications à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

« Elle a toutes les qualités pour ça. Ce qu'elle a vécu dans le patinage et comme chef de mission à Pyeongchang, elle est habtiuée de gérer des choses assez importantes, de donner son opinion. Elle est calme et posée », assurait sa mère, Lise Pagé, au rassemblement.

