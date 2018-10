Avec 175 bureaux de scrutin de dépouillés sur 203, la caquiste mène largement (35,4 %) contre Charles Poulin (22,7 %), du Parti libéral, Kevin Côté ( 22,5 %), de Québec solidaire, et Solange Masson (16,4 %), du Parti québécois.

« Les 39 derniers jours de campagne ont été très exigeants, je dois l'admettre, mais très stimulants », a-t-elle réagi après l'annonce de sa victoire. « Je suis une femme de peuple, de proximité. Je pense que c'est pour ça que les gens ont voté pour une future députée qui va être près d'eux, à leur écoute, sur le terrain. »

Elle a également remercié son chef, François Legault, de lui avoir fait confiance. « On va faire plus, on va faire mieux pour les gens de Saint-François. Merci de votre confiance », a-t-elle poursuivi.

Ses priorités pour sa circonscription sont nombreuses. « Le Cégep de Sherbrooke - sa piscine, son financement -, la clinique médicale à Coaticook, l'école à Compton : ici, il y a plein de dossiers qui dorment sur les tablettes. On va ressortir ça des boules à mites! », a-t-elle promis.

Comme Saint-François comprend une partie de Sherbrooke, où la députée Christine Labrie de Québec solidaire a été élue, Geneviève Hébert a promis sa pleine collaboration. « À la Coalition avenir Québec, on est un parti de coalition. On est prêts à travailler avec les autres », a-t-elle assuré.

