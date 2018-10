L'immigration fut l'un des principaux thèmes de la campagne qui a précédé le référendum de juin 2016 et conduit de nombreux électeurs à se prononcer en faveur de la sortie de l'Union européenne.

Il y aura un système basé sur les compétences dans le cadre duquel ce sont les qualifications des travailleurs qui compteront et non leur origine. Theresa May, première ministre britannique

« Ce système aura un rayonnement planétaire et attirera ceux qui disposent des compétences dont nous avons besoin », a déclaré la première ministre dans un communiqué.

Ce système permettra de réduire « l'immigration de personnes peu qualifiées et de remettre l'immigration vers le Royaume-Uni à un niveau acceptable », a-t-elle ajouté.

Le gouvernement publiera cet automne un document d'orientation énonçant comment fonctionnera le nouveau système d'immigration avant de déposer un projet de loi l'an prochain.

Ceux qui veulent vivre et travailler au Royaume-Uni à long terme devront atteindre des seuils salariaux minimums et s'assurer de ne pas rivaliser pour des emplois pour lesquels on pourrait recruter dans le pays.