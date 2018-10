Un texte de Michaële Perron-Langlais

Le vin peut être vendu dans certaines épiceries de la Colombie-Britannique depuis 2015, mais seules les bouteilles produites dans la province peuvent prendre place sur les étalages.

Depuis son entrée en vigueur, ce règlement a été critiqué à plusieurs reprises par la Maison-Blanche, qui le juge discriminatoire envers les vins américains. Cette mesure fait l’objet de deux plaintes déposées par les États-Unis à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'Australie, la Nouvelle-Zélande et certains pays d'Europe ont aussi critiqué le règlement.

Dans une lettre d’accompagnement de l’AEUMC conclu dimanche, le Canada s’est engagé à faire modifier le règlement britanno-colombien d’ici le 1er novembre 2019. Les États-Unis doivent quant à eux mettre un terme à leurs démarches à ce sujet auprès de l’OMC.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, et son ministre du commerce, Bruce Ralston, ont indiqué que le gouvernement travaillera de près avec Ottawa pour modifier son règlement tout en protégeant l’industrie vinicole de la province.

« Cette politique sème la controverse depuis quelque temps, affirment les politiciens par communiqué. Nous savions qu’il s’agissait d’un problème que nous allions devoir régler. »

Le consultant indépendant sur l’alcool en Colombie-Britannique, Bruno Gervès, partage cet avis. D'après lui, l'Organisation mondiale du commerce aurait éventuellement donné raison aux États-Unis sur cette question. « C’était évident que ce n’était pas une réglementation qui pouvait tenir, dit-il. Les Américains, dans le cadre de la renégociation de l’ALENA, ont cherché à ce que ça puisse avancer plus vite que si cela s’était réglé au niveau du commerce international. »

Les petits vignobles plus à risque

Les épiceries possédant des allées réservées aux vins britanno-colombiens ne représentent que 28 points de vente sur plus de 1000 commerces qui offrent de l’alcool à travers la province. On retrouve à certains endroits des magasins d’alcool distincts qui sont reliés à un supermarché, mais ceux-ci peuvent déjà vendre du vin produit à l’extérieur de la Colombie-Britannique.

Est-ce que ça va fondamentalement modifier les ventes de vin d’ici ? Non. C’est seulement sur un réseau de distribution un peu particulier qu’il y a un désaccord [...] donc ça ne représente pas grand-chose. Bruno Gervès, consultant indépendant sur l'alcool en Colombie-Britannique

Le vigneron Rhys Pender, du vignoble Little Farms, est lui aussi de cet avis. Il ne s’inquiète pas de l’arrivée des vins étrangers dans les épiceries, puisque selon lui, les vins locaux ont ce qu’il faut pour faire faire face à la compétition internationale.

« Je ne crois pas que les gens achètent les vins de la Colombie-Britannique simplement parce qu’ils n’ont pas l’option d’acheter des vins américains, dit-il. Si les vins sont assez bons, les gens vont continuer de les acheter, comme ils le font déjà dans les restaurants et les autres magasins qui vendent des vins de partout à travers le monde. »

Du côté de l'Institut des vins de la Colombie-Britannique, qui défend les intérêts des vignerons de la province, on se dit déçu, mais pas surpris par cette annonce. Le président de l'Institut, Miles Prodan dit que ce sont les plus petits producteurs qui sont plus à risque d'être affectés.

« Pour plusieurs petits vignobles, ces sections réservées aux vins britanno-colombiens sont les seules opportunités de vendre leurs produits, explique-t-il. Maintenant que nous devons faire de la place pour les vins étrangers, il faudra s’assurer de prendre en considération l’impact sur ces petits vignobles. »

La chaîne d'épicerie britanno-colombienne Save-on-Foods, qui offre du vin dans 19 de ses succursales, soit les deux tiers des magasins possédant ces sections réservées aux vins de la province, a promis que l'entreprise allait « continuer de soutenir les vignobles de la province » dans ses magasins.

Miles Prodan souligne que l'entente conclue avec les États-Unis donne tout de même 13 mois à la province pour réfléchir à la façon d’intégrer les vins d’ailleurs dans les 28 points de vente concernés.