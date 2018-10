En 2017-2018, l'ORSW avait 890 postes désignés bilingues, soit 201 postes de plus qu'en 2011. Or seuls 57 % de ces emplois étaient effectivement occupés par des titulaires bilingues.

Le taux de postes pourvus par des personnes bilingues est le plus élevé au Centre de santé Saint-Boniface, au Centre Youville, et au Centre Saint-Amant. L'Hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé a le plus de difficulté à dénicher du personnel parlant les deux langues.

En matière de recrutement, un peu plus de 70 % des postes désignés bilingues l'ont été dès le premier affichage, une amélioration par rapport à 2016-2017. Cette année-là, 58 % de postes bilingues avaient été pourvus au premier affichage.

Le rapport de l'Office régional présente aussi les résultats d'une enquête de satisfaction menée auprès des patients. Sur 173 répondants, 38 % se disent très satisfaits des services en français reçus, contre 26 % qui ne sont pas satisfaits.

Par ailleurs, le rapport souligne de bons coups : par exemple, l'initiative « Projet aînés » visant à aider les aînés francophones à mieux naviguer le système.

Le rapport a été publié le 28 septembre, uniquement en anglais. Une note indique qu’il est en cours de traduction.

L’année 2017-2018 marque la dernière année du plan stratégique quinquennal sur les services en français de l’ORSW. La région sanitaire reste engagée à étendre l'accès aux services dans la région. Elle prépare un nouveau plan stratégique sur les services en français en consultation avec la communauté.

Avec des informations de Camille Gris-Roy