La circonscription de Matane-Matapédia a voté très différemment du reste du Québec. M. Bérubé a en effet obtenu une majorité plus élevée qu’en 2014. Il avait alors remporté la victoire avec une majorité de 11 000 voix, soit la plus importante d’un élu du Parti québécois.

Sa majorité s’élevait, en soirée, à plus de 13 000 votes, soit 70 % des suffrages, sur son principal adversaire le caquiste Mathieu Quenum.

Ces résultats reflètent, selon Pascal Bérubé, un attachement de la part des électeurs à leur député. Il a félicité ses bénévoles du travail accompli. M. Bérubé n’a pas voulu commenter les résultats de son parti sur la scène nationale. « C’est, dit-il, un résultat fantastique localement et c’est tout ce que j’ai à ajouter pour ce soir. » Il promet de défendre la population de sa région. « On mérite d’être entendu, d’être respecté et c’est ce que je vais faire entendre à l’Assemblée nationale du Québec », a-t-il déclaré.

Durant la présente campagne, il s’est particulièrement penché sur les enjeux locaux comme le maintien des services et des soins de santé de proximité dans les hôpitaux des trois MRC de sa circonscription. Il s’est aussi engagé à travailler à la création de nouvelles places en CPE.

Le Parti libéral avait pour sa part convaincu la directrice de la Société d’aide au développement de la collectivité de la Matanie, Annie Fournier, de faire le saut en politique. Mme Fournier s’est présentée, tout au long de la campagne, comme la candidate de l’économie.

Parmi ses priorités, elle souhaitait freiner l’écart de richesse qui existe entre les circonscriptions qui bordent le Saint-Laurent et celles du reste du Québec. Mme Fournier récoltait 10 % des voix au moment où M. Bérubé a été déclaré élu.

La CAQ deuxième

La Coalition avenir Québec présentait Mathieu Quenum, un diplômé en agronomie et détenteur d’un doctorat en gestion de l’eau. La CAQ avait récolté 10 % des voix en 2014. M. Quenum semblait faire à peine un peu mieux avec 11 % des voix. Comme en 2014, le candidat de la CAQ se dirigeait en soirée vers une deuxième position dans Matane-Matapédia.

Parmi ses engagements, Mathieu Quenum avait promis de s’attaquer au problème de main-d’œuvre et à la rétention des jeunes en région. Il a aussi fait valoir que les ressources comme l’agriculture, la foresterie ou les pêches gagneraient à être plus valorisées.

Marie-Phare Boucher, une jeune femme de 32 ans, s’est lancée tardivement dans la campagne sous la bannière de Québec solidaire. Cette jeune mère a aussi entrepris cet automne un retour aux études. Originaire de L’Isle-Verte, elle vit à Saint-Donat.

Elle s’était prononcée pour une meilleure mise en marché des produits locaux, notamment biologiques, pour un plan de lutte contre l’érosion des berges et pour de meilleurs soins de santé dans les communautés de sa circonscription.

Trois autres candidats participaient à la lutte électorale dans Matane-Matapédia. Un jeune étudiant originaire de Matane, Pierre-Luc Coulombe, portait les couleurs du Parti vert, tandis que Jocelyn Rioux était le candidat du parti Citoyens au pouvoir.

Le Parti conservateur du Québec avait aussi un candidat : un camionneur de 67 ans, Paul Vignola.

En 2014, le taux de participation s’était élevé à 63,20 %. Matane-Matapédia compte 47 356 électeurs.