Avec 12 boîtes de scrutin de dépouillées, le caquiste menait largement par 791 voix contre Anne-Sophie Legault, de Québec solidaire, Chantal Beauchemin, du Parti québécois, et Lyne Laverdure, du Parti libéral du Québec.

C'est assurément le plus beau moment politique de ma vie. Après 11 ans dans l'opposition, j'y rêvais tous les jours et ce soir, c'est un grand moment pour moi et ma formation politique , a lancé d'emblée François Bonnardel.

Je dois tout avant toute chose aux gens de Granby. Cette victoire, je la dois aussi à mon équipe, à mon adjointe Catherine... c'est incroyable , ajoute le député de Granby.

Ce dernier s'est dit particulièrement heureux que le Québec ait mis fin au bipartisme traditionnel.

Je le mesurais honnêtement jusqu'à quel point les gens avaient le goûit de changement. On était prêt à marquer l'histoire politique du Québec. Après 50 ans de dualité politique, les gens nous font confiance et les changements, il faut les apporter dans nos actions et dans nos lois et ne pas décevoir les Québécois , résume-t-il.

Plus de détails à venir