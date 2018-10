« Sérieusement, je suis le gars le plus heureux ce soir. Je pense qu’on est capable de faire quelque chose de notre région. J’ai des idées, des bonnes idées », répond le nouvel élu lorsqu'on lui demande ses plans pour la région.

Ce dernier est conseiller municipal dans le district Agnès depuis les élections de novembre 2017. Il travaille dans le domaine des services funéraires depuis le début des années 1990 et est présentement vice-président et copropriétaire du Centre Funéraire Jacques et Fils. Auparavant, il a occupé un poste d'ambulancier chez Ambulance Mégantic-Frontenac de 1995 à 2005.

Il faisait la lutte au libéral Robert G. Roy, à la solidaire Andrée Larrivée et à la candidate du Parti québécois, Glorianne Blais.

La circonscription de Mégantic était libérale depuis 37 ans.