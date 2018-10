« C’est un oubli de notre part », affirme le directeur général de la DAF, Charles-Henri Warren, en faisant référence au fait que la liste de membres du comité ne soit pas à jour sur le site web de la province. Il ajoute la situation a été rectifiée.

Il y a près d'un an, la nomination de Jean de Dieu Ndayahundwa au sein du Comité consultatif sur les affaires francophones a été révoquée au moment du dépôt d'un recours judiciaire contre la Saskatchewan pour obtenir la construction d'une nouvelle école fransaskoise à Regina, en raison d'un conflit d'intérêts. Jean de Dieu Ndayahundwa ne pouvait siéger au CCAF en conseillant le gouvernement provincial, tout en représentant le Collectif des parents inquiets et préoccupés de la Saskatchewan (CCIP), qui intentait une poursuite contre la province.

Charles-Henri Warren confirme qu’à la mi-juillet, l'ACF a recommandé un remplaçant pour Jean de Dieu Ndayahundwa à la DAF.

Celle-ci évalue toujours la proposition de l’ACF. Généralement la province se plie aux recommandations de l’ACF, explique le directeur de la DAF.

Charles-Henri Warren explique par ailleurs que la contestation de l’élection à la présidence de l’ACF a retardé la nomination de son nouveau président, Denis Simard, au sein du Comité consultatif.