« Je me sens fébrile, j'ai déjà hâte d'aller à Québec », a lancé le nouvel élu quelques minutes après sa victoire.

« Que je puisse aller à Québec et rejoindre l'équipe avec le chef, ça va être très bon pour Orford, je pense. Il va y avoir de belles choses qui vont se passer », assure Gilles Bélanger.

Ses priorités? « Les gens m'ont parlé beaucoup de leurs besoins. C'est santé, santé, santé et aînés. Ça va être dans les premières priorités. J'aimerais dresser une liste de tous les objectifs, que je puisse les mesurer chaque semaine, où on en est, et en rendre compte aux citoyens. J'assume qu'il va y avoir une centaine de lignes », ajoute-t-il.

L'environnement a aussi une place importante dans les priorités de M. Bélanger.

L'homme d'affaires faisait la lutte au libéral Guy Madore, à la solidaire Annabelle Lalumière-Ting et au candidat du Part québécois, Maxime Leclerc.

Lors de la soirée électorale, l'ancien député libéral d'Orford, Pierre Reid, était présent aux côtés de celui qui tentait de lui succéder. « La campagne que Guy Madore a faite est l'une des plus belles que j'ai vues au parti libéral », a-t-il souligné.

