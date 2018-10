C'est lors d'une réunion de la Commission de services policiers d’Ottawa, lundi, que la mesure a été adoptée. Celle-ci inclut non seulement la consommation, mais aussi l'état physique, social et psychologique des agents.

Nous avons adopté l’approche fit for duty [frais et dispos], comme la plupart des corps policiers des plus grandes villes de l’Ontario. Charles Bordeleau, chef du Service de police d'Ottawa