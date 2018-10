« Même moi, je suis surpris », a lancé, tout sourire, François Paradis, tout en reconnaissant avoir eu « une scène nervosité » au cours de la journée. La joie de l'ancien animateur, député caquiste depuis 2014 et réélu dans Lévis, est partagée par tous les membres de la CAQ qui a connu un excellent départ dans cette soirée électorale, au point d'avoir rapidement eu la confirmation de former le prochain gouvernement.

« On n’espérait pas autant de gains, aussi rapidement », a souligné Guillaume Simard-Leduc, le porte-parole du chef caquiste, dès l'annonce des résultats, vers 20 h 30. François Legault a quant à lui décidé de passer la soirée dans un hôtel à proximité, avec son épouse, Isabelle Brais. Il a célébré son succès avec sa famille et ses proches. L'ex-homme d'affaires est attendu sur la scène du Centre des Congrès pour un discours en fin de soirée.

« Ça va au-delà de mes espérances, mais c’est ce qu’on voyait sur le terrain », a quant à lui déclaré Kevin Paquette, le président de l’aile jeunesse du parti.

Kevin Paquette est le président de l'aile jeunesse de la CAQ. Photo : Radio-Canada/Romain Schué

Après avoir connu une campagne difficile, blanchi par la Commissaire à l'éthique après avoir contracté un prêt avec un maire de sa circonscription, Éric Caire, réélu dans La Peltrie a lui aussi partagé sa joie. « C'est absolument incroyable », a-t-il confié.

« C'est fantastique, je suis sans mots. On s'attendait à former le gouvernement, mais on ne pensait pas avoir un résultat aussi fort », a-t-il avoué.

Un sentiment partagé par Geniève Guilbaut, qui conserve son siège dans Louis-Hébert, dans la région de Québec. « C'est une heureuse surprise. On était confiant, mais un peu fébrile, car on ne tenait rien pour acquis », a-t-elle souligné, avant d'évoquer la soirée festive qui attend la CAQ.

« J'imagine qu'il y en a qui auront le coeur à la fête ce soir jusqu'à très tard », a repris Geniève Guilbaut.

Casquette rouge aux couleurs du Canada, un autocollant de la CAQ collée sur la visière et un chandail de Barack Obama sur le dos, la militante Lucille Gilbert a clamé son plaisir d'être « libérée des libéraux ».

Une militante de la CAQ heureuse de la victoire de François Legault Photo : Radio-Canada/Romain Schué

« J'espère que François Legault va devenir un très bon premier ministre, je suis très confiante. Il va très bien gouverner et administrer le pays », a-t-elle lâché.

Plus de détails à venir.