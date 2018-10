Un texte de Sylviane Lanthier

L’opéra contemporain n’est pas une nouveauté pour Neil Weisencell. Ce musicien et chef de chorale en a déjà composé plusieurs qui ont été montés un peu partout au Canada. Mais quand il raconte à son entourage qu’il prépare un opéra sur Louis Riel, cela suscite toutes sortes de réactions. « Des gens me disent : est-ce que t’es fou? qu’est-ce que tu fais là? » raconte-t-il avec un sourire dans la voix.

C’est que Louis Riel représente un grand défi, admet-il. « C’est une histoire partagée par beaucoup de monde » et c’est aussi « un homme compliqué ». « Il y a certaines [sensibilités] politiques qu’il faut observer », résume-t-il, dans une entrevue accordée à Louis-Philippe Leblanc du 6 à 9.

Mais ce Louis Riel sera particulier, dit-il, parce qu’il y travaille avec la poétesse métisse Suzanne Steele de Vancouver, une artiste reconnue qui a choisi de raconter l’histoire de Riel du point de vue des femmes de sa vie. C’est ce qui sera au cœur de Riel : Heart of the North.

La question qu’on pose c’est : qu’est-ce qu’il fallait pour aimer un tel homme? Neil Weisencell, compositeur de Riel : Heart of the North

« Pour lui, le plus important était de trouver un pays pour les Métis, alors si tu l’aimais tu arrivais en deuxième dans sa vie, tu n’étais pas la première chose », explique le compositeur.

Riel : Heart of the North parle en français, en anglais et en michif de l’amour de Riel pour son pays et pour son peuple.

Dans l’ouverture, qui porte sur la volonté de Louis Riel et des Métis d’avoir une terre bien à eux, la musique rappelle les gigues métisses et combine musiques traditionnelle et d’opéra. Dans une autre scène, alors que Riel visite sa sœur Sara dans son couvent à l’Île à la Croix, frère et sœur se rappellent leur enfance alors qu’en arrière-plan, on entend les religieuses chanter en latin.

Neil Weisencell joue ainsi sur plusieurs tableaux dans cet opéra, qui mêle plusieurs influences, langues et expériences culturelles.

« Je sais comment gérer les langues différentes, explique-t-il. C’est mon 8e opéra. Mais c’est mon premier en français. J’ai toujours voulu écrire un opéra en français. L'anglais et le français, pour moi, sont faciles. La difficulté, c’est le métis », explique-t-il.

Il y a, dit-il, deux grandes langues métisses : le michif « qui comprend 80 % de français et 20 % de cri », alors que l’autre « comprend 80 % de cri et 20 % de michif ».

Il a donc fallu trouver des traducteurs dans ces langues, raconte le compositeur. « Et ensuite je suis allé les voir et je les ai enregistrés quand ils parlaient. » Chaque ligne du livret qu’ils récitaient ainsi a été transcrite par le compositeur qui leur a attribué un numéro et un fichier sonore, des étapes qui lui ont permis d’écrire la musique en tenant compte de la musicalité et de la sonorité des langues métisses.

« Quand on a fait un workshop en août, on a invité les traducteurs, et comme il y a aussi du saulteaux, on avait quatre groupes de traducteurs, et ils ont tous dit : oui, on comprend ce que les chanteurs chantent. »

Dans leur désir d’authenticité et leur volonté de bien représenter la culture métisse, Neil Weisencell et Suzanne Steele ont d’abord effectué une tournée « dans le pays des Métis », qui les menés à la rencontre des gens au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, ainsi qu'au Montana et aux Dakotas du Nord et du Sud. « On a rencontré des gens et vu des sites historiques et c’est comme ça que Suzanne a trouvé cette histoire, raconte le compositeur. Et maintenant, on fait le travail pour l’amener sur la scène. »

L’opéra Riel : Heart of the North sera présenté dans un premier temps à Regina le 9 mars 2019, puis à Winnipeg en 2020.

Avec une entrevue de Louis-Philippe Leblanc